Cameroun: Mokolo - La commune encourage les comités de vigilance

Les vice-championnes d'Afrique ont battu la Tunisie hier par 64 à 49 et rencontreront le Mali ce jour. Plus »

Selon les déclarations du maire Zokom Damien, malgré la modicité des moyens dont dispose sa commune, d'ici décembre prochain, elle va apporter un autre appui aux comités de vigilance. On se rappelle que l'année dernière, la commune de Mokolo avait offert 30 sacs de riz et 32 sacs de maïs aux réfugiés nigérians du camp de Minawao

Cette cérémonie était présidée par Christian Joseph Biloa Abouma, le sous-préfet de Mokolo. L'autorité administrative a saisi cette opportunité pour appeler tous les membres des comités de vigilance à plus d'intégrité et de patriotisme. Il a mis en garde tous ceux des membres des comités de vigilance qui seraient de mèche avec des malfrats.

Ce jour-là, 7 millions de F ont été distribués à 1179 membres des comités de vigilance de cette commune qui compte 7 cantons, à savoir, Matakam Sud et Mokolo qui sont des chefferies de 1er degré, Zamaï, Gawar, Mokong, Boula et Mofou, des chefferies de 2e degré. Pour ce qui est de la clé de répartition, les sommes déchargées allaient de 3000 à 5000 F suivant la distance qui sépare la localité où réside le bénéficiaire, à la ville de Mokolo. Tous ceux qui habitent le chef-lieu de l'arrondissement ou ses environs ont reçu la somme de 3000 F.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.