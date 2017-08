Cameroun: Doumaintang - Les pistes du développement

Les vice-championnes d'Afrique ont battu la Tunisie hier par 64 à 49 et rencontreront le Mali ce jour. Plus »

En plus d'une enveloppe d'un million de F, le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé a promis la construction d'un rond-point au centre-ville de Doumaintang. Joseph LE et Jean-Baptiste Bokam, élites de la région de l'Est, bien qu'étant empêchés, ont manifesté par leurs contributions financières, leur solidarité en faveur du CODAD.

Comme pour prêcher par le bon exemple, le président national du CODAD, Firmin Bakabé, a remis au village hôte un chèque de 1,5 million de F pour soutenir les travaux de construction du foyer polyvalent dont la pose de la première pierre a eu lieu à l'occasion. Michel Ange Angouing, président d'honneur du CODAD, a surtout insisté sur l'amour, l'union, la fraternité, le vivre-ensemble entre filles et fils de Doumaintang. Des invités spéciaux, à l'instar de l'honorable Paul Eric Djomgoué et de Gilbert Tsimi Evouna ne sont pas allés à Djéndé les mains vides.

Pour le tout nouveau bureau exécutif national du CODAD, il est désormais question d'impliquer et de responsabiliser les Comités de développement des villages afin qu'ils jouent pleinement leur rôle de catalyseurs de développement au niveau local. Dorénavant, chacun devra mobiliser 500 000 F par an comme contribution à la mise en œuvre des projets de développement.

Au menu : le décollage économique de ce jeune arrondissement du département du Haut-Nyong. Placé sous le thème : «Doumaintang, mon développement, ma vision», le congrès de Djéndé était l'occasion d'interroger les filles et fils de cette contrée sur leur participation effective, concrète et efficace au développement de leur arrondissement.

