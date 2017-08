Nigeria: Le pidgin sur la BBC, un projet néocolonialiste ?

(APS) - Le Sénégal et le Nigeria vont s'affronter, mercredi, à 20h45 (heure locale et GMT), au… Plus »

Même indignation chez Adams Bodomo, professeur de langues africaines à l'Université de Vienne en Autriche, qui pense que la promotion du pidgin va faire beaucoup de mal aux langues africaines. « La BBC et d'autres grands média occidentaux ont toujours été des instruments du néo-colonialisme', a-t-il commenté sur sa page Facebook. « Si vous êtes engagés dans le plaidoyer pour une politique linguistique qui promeut les langues africaines à tous les niveaux, vous noterez comment cette décision de diffuser et de promouvoir le pidgin en Afrique est une tentative de miner ces efforts! ».

L'un des phrases les plus populaires en pidgin est « I dey » qui peut signifier n'importe quoi, comme « Je suis là », « je me porte bien » ou « j'attends ».

Le pidgin est une langue sans règles grammaticales précises, ce qui booste sa popularité et pousse ses utilisateurs à créer en permanence des mots nouveaux. Très populaire dans la musique Afrobeats et les films Nollywood du Nigeria, il était plutôt considéré comme un « mauvais anglais ». N'étant pas enseigné dans les écoles, la BBC vient donner une légitimité médiatique à cet « Anglais ouest-Africain ».

La BBC a lancé ce lundi 21 août un programme radio et un site d'info en pidgin, une sorte de créole, mélange d'anglais et de langues locales parlé par 75 millions de personnes au Nigeria, mais aussi au Ghana, au Cameroun et dans d'autres pays anglophones.

La BBC convoite une audience de 75 millions de Nigérians et autres Ouest-Africains en diffusant des programmes et un site web en pidgin, une langue populaire longtemps méprisée par les intellectuels.

