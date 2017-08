Tunisie: «Notre objectif est de créer des postes d'emploi à valeur ajoutée»

«Je mise sur le patriotisme et l'esprit responsable de toutes les parties dans la préservation du processus de consensus national et de l'approche participative que le pays a adoptée à plusieurs occasions et je suis convaincu qu'on réussira ensemble à formuler et à mettre en œuvre cette stratégie qui permettra de répondre aux attentes des générations actuelles et aux besoins de la prochaine étape», a-t-il dit, en présidant la cérémonie de lancement du processus d'élaboration de la SNE.

Le gouvernement qui est conscient des enjeux de l'étape demeure, a-t-il ajouté, attaché au dialogue et à la concertation avec les partenaires sociaux lors de l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de développement afin de consolider les fondements de la paix sociale et de favoriser un environnement propice à l'investissement et à la création de postes d'emploi décent dans le cadre d'une vision globale qui place l'emploi au cœur de toutes les politiques sectorielles.

Le chef du gouvernement a indiqué qu'en dépit de l'importance des différentes initiatives prises pour impulser l'emploi, les opportunités d'emploi demeurent insuffisantes puisque ces initiatives n'ont pas été accompagnées d'une vision globale fondée sur la naissance d'une nouvelle culture de travail.

Chahed a souligné l'adhésion de la Tunisie aux orientations de l'organisation internationale du travail et sa volonté de consacrer les principes et les objectifs qu'elle œuvre à réaliser afin de renforcer les attributs du travail décent et du développement durable, réduire les disparités entre les régions et les catégories sociales et revaloriser le travail en tant que valeur civilisationnelle et humaine.