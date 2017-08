Tunisie: Cheikh Daoud et les Derviches-tourneurs de Damas ouvrent Rouhanyet

La crise économique et financière que nous vivons depuis quelques années, imputable au laxisme… Plus »

Pour la soirée inaugurale, c'est la musique et le chant classique arabe profane et sacré de l'Ensemble Al-Kindî, qui donnent le ton. Cet ensemble, fondé en 1983 par le virtuose français de la cithare arabe (qânûn) Julien Jâlal Eddine Weiss, résident à Alep (capitale du nord de la Syrie et étape de la Route de la Soie), est considéré comme l'un des meilleurs ensembles de musique classique arabe pour la qualité de son interprétation et la rigueur de son travail sur les traditions musicales classiques du Proche et du Moyen- Orient.

