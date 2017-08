Ile Maurice: Oeufs contaminés au fipronil - Maurice sort les griffes pour éviter les couacs

Mieux vaut prévenir que guérir. Cet adage résume la ligne de conduite adoptée par le ministère de la Santé.

Alors que le scandale des œufs contaminés au fipronil secoue l'Europe, les autorités locales ont effectué des prélèvements sur des aliments qui contiennent des œufs, dont le chocolat, dans des supermarchés, à Maurice, à des fins d'analyse.

«Nous n'importons pas d'œufs à Maurice», précise d'emblée un préposé au ministère. Mais «il y a des franchises, françaises surtout, qui commercialisent des produits à base d'œufs et nous préférons prendre toutes les précautions qui s'imposent». Des œufs ont par ailleurs déjà été analysés et aucune trace de fipronil n'a été détectée, assure-t-il.

L'utilisation du fipronil, précise notre interlocuteur, est d'autre part strictement contrôlée par le Chemicals Control Board. Il est utilisé uniquement dans des produits destinés aux animaux, notamment pour venir à bout des puces. Alors que dans certains pays d'Europe, ce produit est utilisé comme pesticide.

Sur le Vieux continent, justement, plus d'une dizaine de pays ont été touchés par ce scandale. Il faut savoir que le fipronil est un pesticide déjà décrié pour sa toxicité sur les abeilles. Il agit en perturbant la transmission de l'influx dans les cellules nerveuses. Les insectes touchés meurent d'hyper-excitation.

Le fipronil est présent dans de nombreux produits antiparasitaires pour les animaux de compagnie donc, (sprays, pipettes et colliers antipuces et anti-tiques pour chiens et chats) et dans des produits à usage domestique contre les infestations (anti-termites, anti-fourmis, anti-blattes, etc.).

Du côté d'Inicia, un des plus grands producteurs mauriciens, on souligne d'ailleurs que toutes les mesures d'hygiène sont scrupuleusement respectées. «Depuis cinq ans, nous vaccinons systématiquement toutes les poules pondeuses contre la salmonelle, même si ce n'est pas une exigence à Maurice», souligne Bruno Florens, Marketing Manager d'Inicia Ltée. Qui plus est, tous les employés qui sont en contact avec les œufs ont un certificat en food handling, délivré par le ministère de la Santé. Une certification qui est renouvelée chaque année.