Ile Maurice: «Je suis considéré comme un voleur», dit Álvaro Sobrinho

Il a été accusé d'avoir bénéficié de prêts frauduleux d'environ 18 milliards de roupies, qui auraient été transférées sur des comptes en Suisse. Qui plus est, l'homme d'affaires est, depuis 2011, soupçonné de fraude et de blanchiment d'argent à la suite de l'achat, au Portugal, de sept immeubles de luxe. Faute de preuves, il a été blanchi dans cette affaire. Mais l'enquête a été rouverte, comme indiqué dans un communiqué de presse de la Financial Services Commission.

Dans un article paru sur le site du New York Times, mardi 22 août, Álvaro Sobrinho a confié qu'il était considéré comme un «thief» au Portugal. L'ancien patron de Banco Espírito Santo Angola, souligne le journal, est né en Angola mais «vit au Portugal».L'homme d'affaires controversé, précise l'article, était un des actionnaires majoritaires d'une équipe de foot et avait également acheté deux journaux.

