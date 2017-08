Tunisie: Des avantages pour les promoteurs

Les projets d'intérêt national -- qui ont droit à des avantages importants -- sont ceux qui contribuent à la réalisation de l'une des priorités de l'économie nationale, notamment à travers l'augmentation de la valeur ajoutée, de la compétitivité et de la capacité d'exportation et de son contenu technologique au niveau régional et international.

Les projets, qui favorisent la création des postes d'emploi et qui assurent la promotion des compétences et des ressources humaines, sont considérés également comme projets d'intérêt national. Cette catégorie englobe de même la réalisation d'un développement régional intégré et équilibré, ainsi que le développement durable.

Travaux d'infrastructure

Cependant, les projets en question doivent satisfaire à certains critères, comme le coût d'investissement supérieur ou égal à cinquante millions de dinars. Le projet doit permettre la création de 500 postes d'emploi durant une période de trois ans, à compter de la date d'entrée en activité effective.

Pour ces projets d'intérêt national, des avantages sont prévus, comme la déduction des bénéfices de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de dix ans. Une prime d'investissement est également octroyée dans la limite du tiers du coût d'investissement, y compris les dépenses des travaux d'infrastructure intra-muros. Aussi, pour soutenir le promoteur, l'Etat intervient afin de participer à la prise en charge des dépenses des travaux d'infrastructure.

Par ailleurs, certains projets sont éligibles aux primes de la performance économique. Il s'agit des investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies dans le cadre de projets de création, les investissements immatériels des projets de création et les dépenses de la formation des employés qui conduit à la certification des compétences.

Une prime de l'augmentation de la valeur ajoutée et de la compétitivité au titre de la performance économique est octroyée. Aussi des investissements matériels sont prévus pour la maîtrise des nouvelles technologies, soit 50% du coût des investissements approuvés, plafonné à 500.000 dinars. Pour ce qui est des investissements immatériels et de développement le taux fixé est respectivement de 50% des dépenses ou du coût. La formation des employés qui conduit à la certification des compétences bénéficie de 70% du coût de formation des employés de nationalité tunisienne avec un plafond de 20.000 dinars.