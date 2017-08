Tunisie: La compétitivité de l'entreprise interdépendante du travail décent

Le secrétaire général de l'Ugtt, Nourredine Taboubi, a déclaré, dans une allocution prononcée à cette occasion, que l'action participative permettra de garantir la concrétisation des recommandations des différents partenaires relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre de la SNE.

«Le marché du travail en Tunisie, a-t-il dit, demeure précaire et marqué par une discrimination dans l'accès à l'emploi», ajoutant que le modèle de développement actuel est incapable d'attirer l'investissement privé ou de créer des opportunités d'emploi décent en raison de la faiblesse de l'infrastructure, la désintégration du tissu économique et l'absence d'une politique industrielle cohérente.

Taboubi a ajouté que l'élaboration des stratégies et des politiques de développement requiert un meilleur encadrement de l'élément humain ainsi qu'une relation plus solide entre le concept de compétitivité de l'entreprise et celui du travail décent tel que défini dans les textes juridiques et conformément aux normes internationales du travail, notamment en ce qui concerne la formation tout au long de la vie et la consolidation des compétences et des aptitudes.

De son côté, la présidente de l'Utica, Wided Bouchamaoui, a fait part de sa conviction que l'élaboration de cette stratégie sur la base d'une approche participative et globale et en tenant compte de l'efficacité économique est de nature à contribuer à sa réussite.

Elle a estimé que les programmes d'emploi actuels et les différents mécanismes existants demeurent insuffisants pour créer des emplois, affirmant que la promotion de l'emploi nécessite le développement de l'économie, la consolidation de l'initiative économique et la garantie d'un environnement propice à l'investissement.

De son côté, le directeur du bureau de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour les pays du Maghreb, Mohamed Ali Deyahi a souligné que le bureau de l'OIT œuvrera en coordination avec le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi et les partenaires sociaux à définir les volets et les orientations de la SNT afin de promouvoir l'emploi, notamment chez les diplômés du supérieur.

Selon Deyahi, il s'agit en outre d'améliorer le climat des affaires et de l'investissement et de promouvoir le dialogue social de manière à renforcer la compétitivité des entreprises économiques, encourager l'investissement, activer le partenariat entre les secteurs public et privé, améliorer la rentabilité de l'économie nationale et sa capacité à créer des postes d'emploi décent et promouvoir l'économie sociale et solidaire.