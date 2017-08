Madagascar: BNI Madagascar - Lancement du Crédit « Fianarana » pour la rentrée scolaire

Comme chaque année, la banque BNI Madagascar lance une nouvelle campagne, à l'occasion de la rentrée scolaire. Un prêt de trois à 10 mois, avec un taux d'intérêt mensuel de 1%.

C'est ce que BNI Madagascar met en avant pour la préparation de la prochaine rentrée scolaire. Cette offre a été présentée officiellement aux médias hier, lors d'une conférence organisée au siège de la banque à Analakely. « La rentrée scolaire et un vrai casse-tête pour les parents d'élèves et peut même devenir une source de soucis durant la période de vacances.

C'est pour cela que la BNI a mis en place ce crédit scolaire, avec cette campagne qui a commencé le 14 août et qui se tient jusqu'au 31 octobre prochain », a annoncé Gervais Atta, directeur du département commercial et marketing au sein de la BNI Madagascar. Pour sa part, le responsable marketing et communication de la banque, Lanja Randriatsimialona a souligné que cette offre est dédiée aux salariés et fonctionnaires, surtout les parents d'élèves. « Le prêt est à partir de 200.000 Ariary, suivant la capacité du client », a-t-elle indiqué.

Simulations. Le crédit « Fianarana » est déjà disponible dans les 61 agences de la BNI, selon Amélie Cabrera, responsable Animations-ventes de la banque. « Pour accompagner ce crédit, nous avons prévu des petits cadeaux comme des cartables et des stylos multi-couleurs. Sur notre site web les clients peuvent également faire gratuitement une simulation en ligne des crédits qu'ils peuvent obtenir, suivant leurs capacités. Mais ils peuvent également contacter directement leurs gestionnaires de compte au sein de la banque », a-t-elle expliqué. Pour cette campagne, la BNI Madagascar prévoit de conclure jusqu'à plus de 2000 contrats avec ses anciens et nouveaux clients.

Par ailleurs, durant cette même campagne, la banque applique également une réduction de trois points sur le taux d'intérêt, jusqu'au 31 octobre, pour les autres crédits à la consommation qu'elle offre. Selon les explications, ces crédits concernent les projets et besoins personnels comme l'achat de voiture, l'organisation d'événement, les voyages, etc. Bref, malgré le faible taux de bancarisation dans le pays, la BNI a mis au point plusieurs options, dans le cadre de cette campagne, pour toucher le maximum de personnes par le biais de ces offres promues dans ses 61 agences à Madagascar.