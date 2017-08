Madagascar: Urban Café - Harty Andriambelo & co jouent Tôty

Ensemble, ils vont investir la scène de l'Urban Café pour faire résonner les compositions de Tôty. Un évènement exceptionnel ! Pour plus d'ambiance et de « saveur », Joël Rabesolo, actuellement de passage au pays rejoindra la formation. Un évènement qui promet !

Neuf ans après sa disparition, le souvenir de Ra Bentrol comme on le prénommait à l'époque, reste encore très vif. Pour Harty Andriambelo qui avait eu la chance de le côtoyer, il reste l'un des meilleurs bassistes qu'il ait jamais connu et admiré. Entouré de Zo Tantely Ralaiharimino au clavier, Tams Rasam aux percussions, le fils Andriambelo retrouvera également Nini communément connu sous le nom de « Nin's » (légendaire batteur du Tôty groupe et plusieurs autres grandes formations bien connues).

Une référence ? Oui, il l'est resté. Auteur du succès de bon nombre d'albums, « Feno loatra » de Arison Vonjy, « Tsy moramora mitady vôla » de Mily Clément, « Ikalangita » de Olombelo Ricky, Rija Ramanantoanina dans « Jamba » ou encore Bodo dans « Solitaire », Tôty est une légende dans le monde musical malgache. Arrangeur, compositeur, bassiste, batteur ou directeur artistique... Andriamampianina Olivier Georges de son vrai nom a déjà tenu tous les rôles. Les jeunes musiciens s'identifient à lui. Les plus âgés quant à eux, se souviennent encore de son génie.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.