Madagascar: Association Akamasoa - Coup de pouce à trois dispensaires

Trois dispensaires des « fokontany » de Manantenasoa, d'Andralanitra et de Mahatsara, de l'association Akamasoa ont bénéficié, en début de semaine, d'un coup de pouce du ministère de la Santé qui leur a remis un lot de médicaments, de matériels et consommables médicaux.

La démarche entre dans le cadre des recommandations du chef de l'Etat lors de sa visite, la semaine dernière, à l'issue de laquelle le domaine de la santé des populations et l'approvisionnement en médicaments semblent préoccupants et nécessitent un soutien auprès du ministère de la Santé.

A cet effet, le service d'urgence en réponse des catastrophes (SURECA) et la direction de la pharmacie, du laboratoire et de la médecine traditionnelle (DPLMT) ont apporté leur contribution pour renforcer le fonctionnement des dispensaires de l'association Akamasoa à Andralanitra, Ambohimahitsy et Betsizaraina, rattachés au centre de santé de base de la commune rurale d'Ambohimangakely.

Une trentaine d'employés dont cinq médecins, trois sages-femmes et trois aides-soignantes, assurent le fonctionnement de ces dispensaires, lesquels assurent les consultations internes et externes, les soins dentaires, la vaccination des enfants et des femmes enceintes, les consultations prénatales, l'accouchement, le dépistage du VIH/Sida, de la tuberculose et du cancer.