Madagascar: Jean-Eric Rakotoarisoa - En pleine campagne avec le président !

Le président de la HCC n'était pas dans son domaine malgré sa casquette style US Navy .

Une casquette bleue style US Navy vissée sur la tête et une paire de jumelles dans la main pour scruter on ne sait trop quoi, en tout cas, pas les dispositions de la Constitution sur une éventuelle habilitation du président de la République à porter un uniforme militaire.

En voyant le président de la HCC à côté du chef suprême des forces armées à Ankazobe, bon nombre d'observateurs avertis ou pas, se sont posés la question suivante : « Inona no idiran'ny vitsika amin'ny pétrole ? » Une manière de demander qu'est-ce qu'il a à voir avec la manœuvre militaire dans le Tampoketsa? Et pour cause, cela ne fait pas, mais pas du tout, partie du champ de compétences de la haute juridiction qui ferait mieux de jouer son rôle de gardien de la Constitution.

Le fait pour le numéro Un d'Ambohidahy de trop s'afficher avec le futur président candidat ne pourrait que nourrir, à tort ou à raison, les suspicions à l'endroit de la HCC qui sera chargée de statuer sur le contentieux de l'élection présidentielle de 2018 et d'en proclamer les résultats officiels.

Crise postélectorales. C'est dire que Jean-Eric Rakotoarisoa a intérêt à rester en dehors de la ... cour des grands (candidats) pour prévenir une nouvelle crise postélectorale. Pour l'instant, c'est la période creuse à Ambohidahy où la dernière audience remonte au 24 juillet dernier. Elle concerne la loi de règlement pour 2015. L'année même d'une autre décision de la HCC qui disposait en son article 5 que « les Institutions de la République œuvrent en faveur d'un pacte de responsabilité, garant du bon fonctionnement de l'Etat, dans le cadre de la Constitution en vigueur ».

Deux ans après, quoique les décisions de la HCC « s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles », on n'a rien vu venir par rapport à ce fameux « pacte de responsabilité », en dépit de la promesse de plus amples explications de la part de Jean-Eric Rakotoarisoa qui a accompagné le 18 août dernier le président de la République en pleine ... campagne pour ne pas dire en pleine manœuvre.