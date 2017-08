Madagascar: CNaPS Sport Analamanga - Le fruit d'une belle aventure humaine !

Le CNaPS Sport football vient de rajouter une autre étoile à son palmarès avec la victoire de son équipe d'Analamanga lors de la finale de la Ligue 2. Une victoire qui a certes mis un temps fou à se dessiner face au Fosa Juniors mais elle restera une des plus belles dans cette série de 10 matches officiels sans défaite de ce club qui traîne derrière lui une histoire fabuleuse.

Cette CNaPS Sport version tananarivienne n'est pas et ne sera pas un club réserve des champions de Madagascar issus de la Ligue d'Itasy. C'est ce qu'a dit le DG de la CNaPS, Arizaka Rabekoto Raoul séduit par le parcours atypique de Patrice et ses camarades qu'on ne voyait pas, il y a un an, jouer dans la cour des grands et dans le très relevé championnat d'Analamanga qui plus est.

Pas de club. Mais elle est là. Solide au poste et surtout très solidaire même si on sait que pour l'instant, elle ne fait pas encore partie de l'élite malgache. Mais cela viendra, nous assure Jeremia Randriambololona, l'entraîneur de ce sacré groupe avec l'aide de deux autres anciens internationaux notamment le défenseur Parfait Rakotoasimbola et le portier Simon Rafidiarison.

L'ancien du Club M de Peter Schnittger raconte non sans une certaine émotion, l'histoire de cette CNaPS Sport Analamanga qui est partie d'un rien car mû par son amour pour le football, Jeremia Randriambololona a assisté à un match sur la terre battue d'Andohatapenaka. Des garçons qui n'ont pas de club et encore moins de licence mais qui ont fini par séduire l'ancien coach des Scorpions.

Il a d'abord donné deux ballons au grand bonheur des garçons, puis de fil en aiguille, il a décidé d'emmener cinq d'entre eux pour une tournée de la CNaPS Sport Itasy à Manakara et à Betroka.

Comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron Lava, Fano, Pat et Harifetra font aujourd'hui partie du club. D'abord pour le plaisir mais comme les dirigeants de la CNaPS dont le DG Arizaka Rabekoto Raoul en premier ont trouvé le défi génial, ils ont décidé ensemble de lancer. Par amour pour le football mais aussi par cet objectif de faire du sport un moyen d'éduquer les jeunes des quartiers vulnérables de surcroît. A croire Jeremia Randriambololona, il a sous la main de jeunes garçons de moins de 19 ans capables de briller au plus haut niveau pour peu qu'on leur donne l'occasion. Le trio Tendry, Feno et Fano en fait partie mais si les autres commencent aussi à sortir du lot.

L'aventure avec un grand A. Il y a bien sûr des joueurs d'Itasy qui sont également bons mais qui n'ont pas suffisamment de temps de jeu, qui sont venus grossir les rangs de la troupe. Avec bonheur, car pour ne citer que le gardien Patrice à qui on a confié le brassard de capitaine, il a retrouvé ses jambes de 20 ans. Mais les attaquants tels Fanja, Toky ou Kwasa sont également montés en régime.

Pour ce groupe de bénévoles, le plaisir est au quotidien. Même le déplacement en car pour s'entraîner à Vontovorona est perçu comme un voyage de plaisir. Certains jeunes joueurs piaffent d'ailleurs d'impatience dans l'attente du match contre le Fisakana FC de dimanche à Fandriana et comptant pour les 1/16es de finale de la Telma Coupe de Madagascar. Un début à tout en fait car il n'est exclu que l'équipe va encore se qualifier pour les huitièmes et aller dans une ville que les garçons ne connaissaient pas encore.

Preuve qu'ils adorent cela, l'effectif de la CNaPS Analamanga est aujourd'hui de 36 joueurs. Une liste qui risque encore de grossir dans les jours à venir car le bon traitement du groupe n'est pas un secret pour personne que tous les jeunes des quartiers veulent participer avec cette aventure avec un grand A. San rien demander en échange. Ce qui est extraordinaire.