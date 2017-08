Madagascar: Centre national de transfusion sanguine - Changement de statut

Le CNTS assure l'approvisionnement en sang dans les hôpitaux de la capitale.

Nouvelle organisation auprès du ministère de la Santé publique. Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) ne fonctionne plus désormais en tant qu'établissement public à caractère administratif (EPA). C'est-à-dire, un établissement disposant d'une certaine autonomie administrative et financière pour assurer une mission d'intérêt public. « Il s'agit d'une disposition transitoire », explique le Pr Zely, directeur du CNTS. Et lui d'ajouter que l'établissement redeviendra probablement, à terme, une direction ministérielle. Rappelons que le CNTS - anciennement dénommé Banque de Sang qui existe depuis 1953 - a été modifié, en 2014, en EPA et a pris sa dénomination actuelle.

En dépit de ce changement de statut, l'établissement continue d'assurer sa mission, celle de rendre disponibles les poches de sang sûres et sécurisées dans les formations sanitaires. Outre le centre national, six centres régionaux de transfusions sanguines ou CRTS existent dans plusieurs villes du pays : à Antsiranana, Antsirabe, Toamasina, Mahajanga, Toliara et à Fianarantsoa. Rappelons que les objectifs des CNTS sont de faire connaître la nécessité et l'utilité du don de sang et d'augmenter le nombre des donneurs bénévoles.