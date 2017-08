Madagascar: « Nosy-Be Symphonie » - De Tanà à Nosy-Be

La 4e édition du « Nosy-Be Symphonie » se déroulera du 25 août au 2 septembre à Tanà et à Nosy-Be. Quatre artistes internationaux participent à ce festival, et plusieurs artistes malgaches de Tanà et de Nosy-Be.

De la musique classique sous les tropiques, voilà maintenant quatre ans que cela est rendu possible grâce au COAC, organisateur du « Nosy- Be Symphonie ». Un pari plutôt risqué, dans un pays, mais surtout une petite île où la plupart des populations locales sont habituées à la musique tropicale. Mais d'année en année, les mœurs commencent à changer.

Aussi, pour cette 4e édition, le COAC continue à proposer de la musique classique, avec d'autres courants musicaux, pour montrer d'autres horizons au public. Et comme innovation, le festival débutera par Tanà. Deux concerts à l'hôtel Colbert le 25 août, puis au Café de la Gare le 26 août, verront la participation de tous les invités nationaux et internationaux.

Il y aura, comme chaque année, la marraine de l'événement, la pianiste Elzbieta Dedek. On aura également l'accordéoniste Jonathan de Neck, le pianiste et compositeur Vincent Rouard, et le groupe mauricien « L'Ensemble 415 ». Du côté malgache, il y aura le groupe vocal Cantiamo, l'orchestre à cordes Mozartiana, le LMM Saxophone Quartet, ainsi que les artistes de Nosy-Be.

Carrefour musical. Comme pour les éditions précédentes, le festival se veut être le carrefour des artistes de la scène classique. Mais pas seulement, car depuis deux éditions maintenant, la rencontre entre le classique et un autre style musical est devenu le leitmotiv de l'événement. L'année dernière, les musiciens classiques ont rencontré ceux du jazz. Parany Ramaromisa a signé l'hymne du festival, que l'on a joué lors de la clôture au Mont-Passot. Cette année, ce sont les accordéonistes et les saxophonistes qui vont apporter une touche de couleur au classique. Mais toujours dans le même état d'esprit. A quelques jours de la fête, les organisateurs sont dans tous leurs états. Puis, place à la musique, maestro !