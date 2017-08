Madagascar: Dispensaire de Manantenasoa - Les fumées des ordures et les travaux de carrière font des dégâts

Poussières de roches. L'inhalation des particules de poussières de roches qui émanent des lieux où sont exercés ces activités dans les carrières affectent en effet les voies respiratoires, causant des troubles au niveau de l'appareil respiratoire. Les enfants, plus vulnérables face à de telles situations, peuvent développer des maladies ou des allergies. Les dégâts peuvent être sérieux, lorsqu'il s'agit d'exposition répétée ou prolongée dans un environnement où la pollution et les poussières des carrières sont présentes. Une situation qui nécessite une prise en charge adéquate pour éviter les complications. C'est ce à quoi s'attelle régulièrement le personnel de santé du dispensaire de Manantenasoa.

Outre les maladies saisonnières telles les diarrhées durant les périodes de pluies, les infections pulmonaires figurent parmi les maladies les plus fréquentes traitées au dispensaire de Manantenasoa, de l'association Akamasoa fondée par le père Pedro. Selon les explications du médecin-chef de ce dispensaire, le Dr Voahangy Nirina Andrianarivony, les infections respiratoires aiguës font partie des maladies fréquemment observées chez les patients, notamment les enfants. La pollution due aux fumées des ordures et les travaux de carrière ont été indiqués comme principales causes de ces maladies.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.