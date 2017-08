Togo: Mileck Agbokou, président ATC - "Bilan très positif"

S'il se réjouit du climat qui a prévalu jusqu'alors autour de cette fête de la jeunesse de Kloto, dresse un bilan positif, et transmis ses remerciements aux différents acteurs, du parrain du tournoi professeuur Dodzi Kokoroko aux populations qui ont fait nombreux le déplacement des différents terrains de jeu, en passant par les chefs cantons, les responsables de clubs, les joueurs, les supporters et autres, il a dès lors lancé un appel. "Que le Seigneur nous éclaire à encourager les initiateurs dans l'exécution de leur projet plutôt que d'être tapis dans l'ombre pour leur donner du fil à retordre", a-t-il souhaité. Il espère voir les Togolais où qu'ils soient, " changer de mentalité pour le développement de notre pays le Togo". Lecture !

D'un côté, il y aura la petite et la grande finale du tournoi de football ouvert depuis le 16 Juillet dernier, et de l'autre, le dénouement du concours de chants chorales. C'est donc pour en savoir plus sur l'état d'esprit de l'organisation que notre rédaction s'est approché du président de l'ATC (Afrique Terre de Cultures), Mileck Agbokou.

