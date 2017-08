Ile Maurice: Mont-Choisy - Bye-bye corail, bonjour béton et fibre de verre

Trois cent cinquante reef balls seront installés. Une fois la commande passée, il faudra attendre trois mois pour l'installation. Il y a plusieurs modèles de ces structures. En sus de ces blocs, le ministère va importer du sable, soit 10 000 tonnes, pour couvrir environ 200 voire 300 mètres de la plage, afin que les dunes à Mont-Choisy se régénèrent. Tous les filaos avec des racines seront abattus et des arbres seront plantés plus loin.

Ce récif artificiel est composé de reef balls, de blocs de béton, qui mesurent 1 m 50 et qui peuvent peser de 1 à 2 tonnes. La barrière sera placée de deux côtés du lagon sur une longueur de 100 mètres et 10 à 20 mètres de largeur. La matière utilisée va permettre aux polypes, aux poissons et à la flore marine de reprendre des couleurs. Les algues vont également se régénérer car ces objets seront placés à quelques mètres des barrières actuelles. À long terme, les sédiments, la faune, les coraux vont se multiplier. Il est prouvé qu'avec ces installations, les pois- sons reviennent et les coraux utilisent la structure pour se régénérer. Dans certains cas, des algues se mettent à pousser. L'avantage de ces reef balls, c'est qu'ils contiennent égale- ment les vagues puissantes, qui vont éroder la plage.

