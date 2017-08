Sierra Leone: Inondations - A Kroo Bay, les habitants ont appris à se protéger

L'ONG forme aussi les habitants à dégager efficacement les détritus qui bloquent les canalisations. Ils sont souvent charriés par les petits cours d'eau qui traversent le bidonville avant de se jeter dans l'océan. Et Abdulai Kamara en est certain : cet ensemble de mesures a permis de sauver des vies à Kroo Bay, la semaine dernière.

Dans ce cas, ils utilisent un mégaphone pour prévenir les gens et leur dire d'aller dans les centres communautaires, de se réfugier plus haut sur la route ou de rejoindre un endroit sûr », explique Abdulai Kamara, un responsable de l'ONG YMCA, spécialisée dans la prévention des catastrophes dans les bidonvilles.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.