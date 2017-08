Congo-Kinshasa: Election des gouverneurs - La campagne électorale lancée dans le Haut-Katanga et le Haut-Lomami

En rapport avec ces élections, l'ONG le Regard appelle les députés provinciaux à résister «à toutes les pressions politiques qui peuvent désorienter leur vote». Me Faustin Batongo, coordonnateur de cette ONG demande aux députés de résister aux mots d'ordre, aux injonctions et à la corruption.

Dans la province du Haut-Lomami, Marmont Banza Mulume, Aimé Kasango Mande et Jackson Kalenga Mwenzemi vont se disputer le siège du gouverneur. Les deux premiers sont des indépendants et le troisième est issu de la Majorité présidentielle.

Célestin Pande Kapopo et Pierre Lukone Mwenzeni et leurs colistiers visent le gouvernorat du Haut Katanga.

La campagne pour l'election des gouverneurs et vice-gouverneurs a été lancée mardi 22 août dans les provinces du Haut-Katanga et du Haut-Lomami.

