Tunisie: Des progrès...

Elan offensif. De quels progrès peut-on parler après le match de l'USM ? A notre avis, il s'agit de deux points essentiels : d'abord, l'élan offensif préconisé par Marco Simone avec son 3-4-3.

L'équipe joue devant, cherche à acculer l'adversaire comme c'était le cas devant l'USM en seconde période. Darragi et Chenihi sont les joueurs les plus en forme, en attendant que Fabrice Ondama s'intègre plus. Simone peut compter sur l'abondance du secteur offensif. Khelifa fera son retour, alors que Haddad, Khefifi, Chammakhi constituent des solutions assez intéressantes.

Deuxième point où les Clubistes ont progressé, c'est le plan mental. Pour des joueurs impayés et qui vivent chaque jour, comme les supporters, la série de contrariétés et de mesures contre le président du club (qui assume une bonne part dans ce misérable état des lieux et ce boycott que le club vit de plus en plus), résister mentalement et jouer d'une manière solidaire sont quelque chose de bien.

Jusqu'à quand Simone réussira-t-il à motiver ses joueurs et à résister à cette ambiance électrique et cette série de déconvenues pénibles ? On sent bien l'apport d'un entraîneur, mais côté joueurs, si la crise financière perdure, les choses deviendront invivables. Pour donner un peu d'oxygène à son club et pour contrecarrer les effets du boycott, Slim Riahi a fait appel aux services de Salah Thabti, ancien dirigeant, dans le poste de coordinateur de l'équipe de football.

Après une longue période de désaccord, voire d'attaques déplacées entre les deux hommes, voilà qu'ils s'allient de nouveau. Au CA, plus rien ne crée le sensationnel ! Tout est possible !