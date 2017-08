Tunisie: A la recherche d'attaquants

Lassaâd Maâmmar est conscient de ce handicap. Des contacts seraient actuellement en cours avec un attaquant africain.

Les rumeurs circulent concernant ce sujet, mais jusqu'à présent, on ne voit rien venir.

Quoi qu'il en soit, cette précieuse victoire qui a mis l'équipe sur les rails, ne devrait pas constituer l'arbre qui cache la forêt. Deux ou trois attaquants semblent indispensables pour renforcer l'effectif parce que le parcours est encore long et semé d'embûches.

Le retour de l'aîné Sadok Oueriemmi, ainsi que Hatem Slama, qui signera son contrat, apporteront sûrement le plus escompté.

Le complexe sportif retapé à neuf

Les travaux d'entretien au complexe sportif de Zarzis ont duré une année entière. Le site est à présent opérationnel. Il a réouvert ses portes, mercredi dernier. L'aménagement de l'administration a coûté la bagatelle de 1, 6 million de dinars, l'engazonnement 394 mille dinars.

L'installation d'un grand tableau électronique et lumineux a coûté 600 mille dinars, alors que l'aménagement des gradins et de l'entrée 470 mille dinars, et la clôture externe et le terrain annexe 150 mille dinars. Un bijou pareil et des investissements énormes exigent suivi et entretien permanents.