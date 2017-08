Ile Maurice: Rodrigues/Jeunesse - Des jeunes réunis autour d'un Youth Caucus

communiqué de presse

La Commission de la Jeunesse a organisé une première édition de Youth Caucus la semaine dernière sur le terrain de volleyball à Malabar dans le cadre de la de la Journée Internationale de la Jeunesse.

Le Youth Caucus avait pour thème 'Enn sexualité respondab pou enn zenes épanoui'. M. Ibrahim Koodoruth, Senior Lecturer à l'Université de Maurice, et M. Henry Bernard Baptiste, médecin rodriguais et athlète de haut niveau, ont animé l'atelier. Le Chef Commissaire, M. Serge Clair, et la Commissaire de la Jeunesse et des Sports, Mme Rose de Lima Edouard, étaient également présents lors de l'ouverture de l'atelier.

Environ 200 jeunes s'étaient réunis pour cette activité. L'objectif du Youth Caucus était de dégager les stratégies pour protéger la jeunesse de Rodrigues en recueillant les propositions des jeunes. La Commission de la Jeunesse et des Sports veut faire des jeunes des ambassadeurs pour leurs paires.

Deux clips vidéo intitulés 'Zeness Rodrigues O Top' et 'Stop HIV' ont été projetés lors de l'atelier. En effet, la Commission de la Jeunesse et des Sports mise sur la sensibilisation de la jeunesse par rapport aux différents fléaux dont la grossesse précoce, les maladies transmissibles, et l'utilisation abusive des technologies. L'accent est mis sur une jeunesse en bonne santé et responsable de son avenir.

Selon le Chef Commissaire, la jeunesse de Rodrigues doit être un exemple au sein de la République de Maurice. 'Par notre comportement et notre manière de vivre, nous avons beaucoup de témoignages à apporter. Regardez votre avenir d'abord avant de penser des activités qui sont néfastes pour vous-même', a déclaré M. Serge Clair.

'Quand la jeunesse est en bonne santé, Rodrigues est en bonne santé et cela amène la continuité dans le développement du pays. Nous allons œuvrer pour la mise en place des loisirs et sports additionnels pour nos jeunes', a avancé la Commissaire de la Jeunesse, Mme Rose de Lima Edouard. Elle est d'avis que le moment est propice de franchir une nouvelle étape dans la sensibilisation des jeunes.

Quant au Dr Henry Bernard Baptiste, il a parlé de son parcours en tant que sportif et étudiant pour atteindre ce niveau. Il a invité les jeunes à devenir des modèles pour les autres.

L'atelier a coïncidé avec une remise de prix aux Rodriguais qui ont participé aux derniers Jeux de la Francophonie et aux autres compétitions. Il s'agit de Christiane Legentil, médaillé d'argent en judo chez les -52 kg (Rs 40 000) ; Dr. Henry Bernard Baptiste, médaillé de bronze au lancer du poids (Rs 25 000) ; Briand Fils François, médaillé de bronze en boxe française au championnat du monde (Rs 25 000) ; Mervin Clair, médaillé d'argent au championnat d'Afrique de Boxe (Rs 25 000) ; Jean François Roussety, entraîneur de boxe française (Rs 5 000) ; et le groupe Mannyok (Rs 15 000) classé 6e et qui a reçu le prix spécial du jury.