Sénégal: Célébration de l'Aïd el Kabir dans la division - Encore une lune, deux Tabaski

Encore «deux apparitions» pour le même croissant lunaire. Les musulmans Sénégalais vont célébrer la fête de la Tabaski dans la division cette année aussi.

Alors que la Commission nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire (Conacoc), dirigée par Mourchid Ahmed Iyane Thiam a retenu le samedi 2 septembre pour la célébration de l'Aïd el Kabir, la Commission d'Observation du Croissant Lunaire (Cocl), mise sur pied par la Coordination des Musulmans du Sénégal, appelle à prier le vendredi 1er septembre prochain, avec La Mecque, l'Indonésie et d'autres pays musulmans.

La Tabaski 2017 sera célébrée sur deux jours au Sénégal. En effet, réunis hier pour scruter la nouvelle lune à la Rts, les membres de la Commission nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire (Conacoc), dirigée par Mourchid Ahmed Iyane Thiam, ont retenu le samedi 2 septembre pour la prière de l'Aïd el Kabir. «Nous avons scruté la lune, aujourd'hui (hier mardi, ndlr) 29 Dhû al-Qa'da (correspondant au 22 août) sur toute l'étendue du territoire nationale, à travers nos correspondants dans les régions, les départements, communes et villages les plus reculés aux frontières du pays.

Il ressort de cette observation que le croissant lunaire n'a été aperçu nulle part dans le pays. La même information est partagée par toutes les familles religieuses qui n'ont pas vu la nouvelle lune. Car chacun des représentants de ces familles religieuses, où qu'il se trouve dans le pays, a scruté le croissant en vain. Aucun guide religieux ne nous a informés de l'apparition de la lune quelque part dans le pays. Conformément à la Charia, nous commission confirmons que la lune n'a pas été vue. Par conséquent, le 1er du mois de Tabaski (Dhû al Hijja, ndlr) c'est jeudi, correspondant au 24 août, et le samedi 2 septembre (correspondant au 10 Dhû al Hijja, ndlr) sera le jour de la Tabaski», a dit Ahmed Iyane Thiam, le président de la Conacoc à travers la Rts.

La Tabaski célébrée vendredi et samedi

Au même moment, la Commission d'Observation du Croissant Lunaire (Cocl), mise sur pied par la Coordination des Musulmans du Sénégal, appelle à prier (Tabaski) le vendredi 1er septembre prochain, avec La Mecque, l'Indonésie et d'autres pays musulmans. Selon Imam Omar Sall Vice-président de la Cocl confirme. «A la fin de chaque mois notre commission se réunit pour observer le croissant lunaire. Ce que nous avons fait aujourd'hui (hier mardi, ndlr) 29 Dhû al-Qa'da. Les informations nous les classons localement, c'est-à-dire ici au Sénégal, dans la sous région et à travers le monde. Donc ce sont nos trois sources d'informations. Pour ce qui est du Sénégal, nous n'avons reçu aucune information annonçant l'apparition de la lune. Nous avons appelé tous nos correspondants, mais ce qui revient dans leurs informations c'est que le pays est totalement orageux. Donc il n'est pas possible d'apercevoir le croissant lunaire ici au Sénégal.

Au niveau de la sous, ce qu'ils nous ont dit, c'est que la plupart d'entre eux se base sur les informations provenant de l'Arabie Saoudite. Parce qu'il s'agit de l'apparition du croissant lunaire de la Tabaski dont le 9e jour correspond à la station de Arafat (pour les pèlerins à La Mecque, ndlr). Donc, ils vont calquer leur fête de Tabaski par rapport à la station de Arafat. C'est pourquoi ils n'ont pas donné d'information. A travers le monde, nous avons reçu deux informations vérifiables et vérifiées: l'une provenant de l'Arabie Saoudite dont la commission a indiqué avoir vu le croissant aujourd'hui (hier, ndlr) et l'autre de l'Indonésie qui est le pays le plus peuplé de musulmans qui aussi ont déclaré avoir aperçu la lune. Donc, nous basant sur ces deux informations, nous déclarons que demain (ce mercredi, ndlr) est le 1er jour du mois de la Tabaski. Le jeudi 31 août correspondra à la station de Arafat et le vendredi 1er septembre nous célébrerons la Tabaski.»

Imam Omar Sall qui relève que ce que dit la Conacoc est vrai, la lune n'a pas été aperçue au Sénégal parce qu'il y a beaucoup de nuages et de pluie, ce qui empêche de voir la lune ici au Sénégal, souligne: «la Commission nationale dirigée par Ahmed Iyane Thiam se limite géographiquement au Sénégal, elle ne demande même pas d'informations provenant de la Gambie, de la Guinée ou des pays limitrophes. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, nous n'excluons aucune information au Sénégal, dans la sous région et le reste du monde».

S'aligner à la Mecque et Médine pour éviter les deux Tabaskis

Et de préconiser, en guise de solution à la célébration dans la division de cette fête, de se référer aux lieux saints de l'Islam. En effet, la Tabaski correspondant toujours à la période du Hajj, avec des musulmans ressortissants de tous les pays du monde qui se retrouvent à La Mecque pour l'accomplissement de ce cinquième pilier de l'Islam, il serait mieux indiqué de s'arrimer à l'Arabie Saoudite pour éviter ces divisions. Car la station de Arafat est unique et c'est le lendemain qu'est fêté la Tabaski. «C'est çà la tradition du Prophète (Psl). C'est l'appel que je fais à l'endroit des musulmans et il n'est pas nouveau. Des savants comme Ibn Taïmiya et d'autres personnes, depuis longtemps, avaient dit que, concernant la Tabaski, la célébration de l'Aïd el Kabir, pour trouver une solution intermédiaire, les musulmans doivent s'aligner à Haramayni (les deux lieux saints: La Mecque et Médine). Et comme la station de Arafat se déroule là-bas, en Arabie Saoudite, et que normalement après Arafat c'est la Tabaski, il est beaucoup plus judicieux de s'aligner aux informations venant de l'Arabie Saoudite».