Dans l'objectif de promouvoir l'excellence du niveau des élèves guinéens, l'association des ressortissants et sympathisants de Fria(ARSYF) a en partenariat avec Vivo Energy Guinée organisé la 2ème édition des Scolympiades Régionales de Boké ARSYF 2017 du 7 au 11 Août 2017 à la Maison des jeunes de Boké en basse Guinée.

Cette compétition qui a mis aux prises les meilleurs élèves des préfectures de la Région s'est achevée par le sacre de Fria qui a remporté le trophée des meilleurs en battant Koundara par le score de 65 points contre 23. Fatoumata Binta Barry de Fria a remporté le prix du meilleur élève et meilleure fille de la scolympiade régionale de Boké 2017.

Prenant la parole, Thierno Bailo Baldé président d'ARSYF Guinée a dit que cet évènement met en compétition les meilleurs élèves des préfectures de la Région, choisis à l'issu des compétitions préfectorales.

Pour lui, cela matérialise la détermination des entreprises et de la société civile Guinéenne à rehausser le système éducatif de guinéen.

«Il est également pour nous, l'atteinte de l'un de nos objectifs inscrit dans le processus que nous avons entamé depuis six ans car l'ambition à atteindre, est d'arriver à organiser ces Scolympiades Nationales.

En effet nous sommes une Organisation de la société civile qui œuvre dans le développement socioéconomique mais également dans le contrôle citoyen de l'action publique, des urgences humanitaires, l'environnement et essentiellement l'éducation.

Nous avons à notre actif plusieurs acquis entre autre l'organisation de six éditions de Scolympiades et une régionale qui a regroupé les meilleurs élèves du primaire de la région de Boké, l'octroi de bourses d'études pour les lauréat des différentes compétitions des Scolympiades de la préfecture de Fria, la mise en place d'une bibliothèque associative, et d'un centre informatique pour ne citer que ceux-là», a-t-il indiqué.

Bien qu'étant une société qui commercialise le carburant et des lubrifiants de la marque Shell, Vivo Energy Guinée s'investit aussi dans plusieurs domaines notamment l'humanitaire et l'éducation. C'est dans cette optique que depuis 2013, elle accompagne ARSYF dans ses projets de développement à la base.

Dans son discours, Monsieur Salamy Bah, Directeur commercial B&C de Vivo Energy Guinée affirme que soutenir ces scolympiades est une manière pour sa société de soutenir l'éducation Guinéenne.

Selon ses dires, cette activité est le fruit d'un partenariat entre la structure ARSYF et Vivo Energy Guinée.

«Nous sommes une société certes qui commercialise le carburant et les lubrifiants de la marque déposée SHELL, mais prenons en compte les préoccupations des communautés au sein desquelles nous opérons en participant à leur émancipation.

La Scolympiade étant une activité intéressante et très importante permet de rehausser le niveau intellectuel des élèves en les poussant aux études et aux recherches.

Elle crée l'émulation chez nos enfants, ce qui est à saluer car comme le dit Nelson Mandela: l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde.

Chez nous en Guinée ce genre d'initiative peut améliorer la qualification de notre système éducatif et offrir un meilleur avenir à la jeunesse», a-t-il conclu.

De son côté, Aboubacar Camara a au nom de l'inspecteur régional de l'Education de Boké, a félicité ARSYF et son partenaire Vivo Energy Guinée qui s'investit pour le bien être des communautés surtout dans l'éducation, gage de réussite de demain.

Après avoir salué la qualité de l'organisation, Monsieur Camara a encouragé et exhorté les élèves à étudier pour garantir leur avenir.

Deux jours avant le démarrage de la compétition, les 25 élèves représentants les 5 préfectures de la région, en compagnie de leurs encadreurs et de l'équipe d'Arsyf ont visité quelques sites touristiques de Boké et Kamsar et ont participé à des jeux ludiques.

Vivo Energy Guinée a offert des kits scolaires, des t-shirt aux élèves et elle a aidé la population de Fria à construire des latrines pour les écoles primaires.

Au sortir de la compétition, les participants ont exprimé un sentiment de satisfaction et ont remercié vivement Vivo Energy Guinée.