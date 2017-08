Nigeria: 4e journée groupe B - Les lionnes surclassent l'Egypte et attendent le Nigeria

L'équipe nationale de basketball du Sénégal a enchainé par une quatrième victoire en surclassant hier, mardi 22 août, au stadium Salémata Maïga de Bamako, l'équipe de l'Egypte (93 à 61).

Dans le sillage d'une Ramata Daou retrouvée et de son «stop scoreuse» Astou Traoré, les Lionnes ont rendu l'un de leur meilleure copie dans cette Afrobasket féminine. Ce, en attendant de retrouver ce mercredi 23 août, le Nigeria pour lui disputer le leadership de ce groupe B pour le compte de l'ultime journée du premier tour.

(BAMAKO) - Le Sénégal a tenu son rang en remportant largement le duel qui l'a opposé à l'Egypte dans l'Afrobasket féminin qui a disputé hier, mardi 22 août, sa 4ème et avant dernière journée du 1er tour. Les Egyptiennes ont pourtant d'entrée, fait jeu égal.

Du moins dans les premiers échanges du match (6-8. 4e min). Les Lionnes ne tardent pas à imposer leur rythme grâce à une bonne défense homme-à-homme et un jeu de contre-attaque bien mené autour d'Astou Traoré et d'Aya Traoré.

Suffisant pour prendre le match à leur compte et de prendre une bonne avance au terme du premier quart temps. Lors de ce second acte, les protégées de Moustapha restent sur le bon temps grâce à l'apport décisif du pivot Ramata Daou, (auteur d'un double double (17 points, 12 rebonds), qui n'a jamais été aussi présente sur les rebonds défensifs et offensifs. Et lorsqu'elle devient aussi incisive sur les phases offensives, le Sénégal reste tout bonnement sur une bonne lancée. Cette bonne tenue aura vite un écho favorable au tableau d'affichage puisque le Sénégal se détache avec une avance de 16 points (18-32. 5e) et d'aller à la pause avec une pécule de 21 points ( 43-22).

Au retour des vestiaires la bande à Soraya, la scoreuse Egypte, profite des nombreuses espaces et des pertes de balles de leurs adversaires pour desserrer l'étau et grignoter son retard (38- 51. 5e). Sans plus car Moustapha Gaye n'hésite pas à «remettre les bretelles» à ses joueuses. Ndéye Séne qui supplée à la meneuse Fatou Dieng et Mame Diodio Diouf confinée sur le banc, fait parler son talent sur les tirs primés.

Astou Traoré et Aya Traoré s'illustrent également dans ce même registre et permettent au Sénégal de larguer les Egyptiennes à plus de 20 points au terme du troisième quart temps (48-68).

Les Lionnes ne lâchent pas prises et abordent le dernier quart temps pied au plancher. Le turnover effectué par le coach Tapha Gaye donne du temps de jeu à son banc avec les entrées de Aminata Fall et autre Lika Sy. Les Lionnes stabilisent l'écart à 20 points (58-79. 5e) avant de clore la rencontre sur la marque de 93 à 61.

Le Sénégal rencontre le Nigeria aujourd'hui pour la dernière journée de la poule B. Une rencontre qui aura des allures de finale pour le leadership du groupe.

Feuille de match

Oumou Khayri Thiam (7 pts , 2 rebonds) ; Aya Traoré (14 pts, 3 rebonds) ; Oumou Khayri Sarr (2 pts, 7 rebs), Fatou Dieng (4 pts ; 7 rebonds ), Mame Diodio Diouf (0pt, 1 rbd), Ndèye Séne (8 pts ; 6 rbds) ; Astou Traoré (26 pts ; 7 rbds), Aminata Fall (5 pts, 7 rebds) ; Mame Marie Sy (10 pts, 4 rbds) ; Sokhna Lika Sy (0 pt, 0 rbd), Ramata Daou (17 pts, 12 rebds), Aicha Sidibé (0 pts ; 3 rebds).

Moustapha Gaye entraineur des lionnes : «Un match très correct et sérieux»

Moustapha Gaye a relevé un match correct et sérieux contre l'Egypte qui a été battu sur le score de 93 à 61. «Je félicite mes joueuses. Elles ont fait un match très correct et sérieux meme s'il y avait beaucoup de pertes de balle qui sont dues à des résidus. Nous avons joué face une très belle équipe d'Egypte», a déclaré le coach des Lionnes.

«A un moment donné, nous avons utilisé notre expérience et notre taille pour les gêner un peu. Mais, on avait en face, une belle équipe d'Egypte», a-t-il ajouté. Il soutient que le Sénégal viendra avec ses propres arguments contre le Nigeria qu'il disputera ce mercredi le leadership du groupe B.

«Les Nigérianes sont des êtres humains comme nous. Moi, je n'ai pas de complexe. Je me contente de ce que j'ai. Maintenant, le Nigéria viendra avec ses qualités et son jeu. Nous, on viendra avec nos arguments. Ça va être une confrontation de styles », a-t-il indiqué.

Une joueuse dans le match : Ramata Daou claque un «double double»

Ramata Daou a été l'un des grands artisans de la victoire des Lionnes face à l'Egypte. Après ses faméliques lors des trois premières sorties, le pivot des Lionnes, a réalisé sa meilleure performance sur le parquet de Bamako. Elle a inscrit 17 points et 12 rebonds. Un «double double» prometteur pour le reste de la compétition. Mais aussi pour la confiance du longiligne pivot qui sera un des éléments sur lesquels, Moustapha Gaye devra compter contre l'athlétique formation du Nigeria que le Sénégal affronte ce mercredi à 20h 40.

Aya Traoré capitaine des lionnes : «Si on joue à notre niveau, on peut s'en sortir et battre le Nigeria»

Pour battre le Nigeria, les Lionnes doivent jouer sur leur propre niveau. C'est ce qu'a déclaré la capitaine des Lionnes à la veille de la rencontre qui oppose ce mercredi le Sénégal et le Nigeria comptant pour le 5e et dernière journée du premier tour du groupe B.

«Les matchs se succèdent mais ne se ressemblent pas. Le Nigeria est une équipe très forte et qui a aussi fait ses preuves. Nous, on croit en nous. Contre le Nigeria, ce sera le dernier match de poule. Un match très important. Si on joue à notre niveau, on peut s'en sortir et battre le Nigeria», a-t-elle confié. Revenant sur la victoire contre l'Egypte, l'ailière des Lionnes de souligner : «Nous remercions Dieu de nous avoir permis de terminer le match avec la victoire. Nous avons donc 4 matchs et 4 victoires. Les rencontres se succèdent mais ne se ressemblent. Aujourd'hui, nous avons joué contre une équipe d'Egypte qui a un jeu rapide, qui tourne beaucoup et fait des sorties de balles rapides. On a su montrer notre niveau. Maintenant, on se prépare pour demain (aujourd'hui, Ndlr). C'est une équipe égyptienne assez jeune, qui joue ensemble. De notre côté, c'est ce que nous avons fait en jouant un jeu rapide. Nous avons cru en nous durant les 40 minutes ».

«Tout le monde a eu un jour de repos hier, (lundi). Avant d'aborder le match, il ne faut pas croire que l'on va venir et marcher sur l'adversaire. Il faut respecter l'adversaire. Maintenant, ce match est passé. Nous avons eu la victoire. Il faut se préparer pour le match de ce mercredi contre le Nigeria», ajoute t-elle.

Fatou Dieng (meneuse des lionnes) : «Les Nigérianes voulaient marquer leur territoire»

«On n'avait pas fini notre temps d'entrainement, elles sont rentrées en voulant nous mettre dehors alors qu'on n'avait pas terminé. Il fallait qu'ils attendent qu'on termine avant qu'elles ne rentrent sur le terrain. On s'est entrainées après le Mozambique et il n'y avait pas de problème. Donc, si ils ont fait ça c'était plutôt à une bataille psychologique. Elles voulaient marquer leur terrain. Nous l'avons compris et avons tenu à marquer nous aussi, notre terrain. Elles sont venues nous chercher et on a répondu présentes. C'est juste ça».

«Il faut qu'on soit prête pour ce fighting»

«Ce sera un match difficile, il faudra qu'on relève le défi. C'est vrai qu'avec l'altercation avec les Nigérianes, il va avoir plus de combat, de fighting. Il faut qu'on soit prête pour ce fighting. On est prête, quand elles étaient venues nous chercher, on leur a montrées. On était là sur le terrain. Il va falloir faire la meme chose (... ). Cela fait 9 ans que je travaille avec lui (l'entraineur Moustapha Gaye), je suis arrivée en équipe nationale avec lui, c'est lui qui m'a appelé. Donc, au fur et mesure, il faut qu'on s'adapte. Il est comme ça. Il nous accepte comme on est. Il faudra aussi qu'on l'accepte comme il est. Prendre ce qui est bon dans ses paroles. Après, les manières de parler et autre, nous importe peu. Sa façon de parler c'est sa façon de parler ».

Aminata Fall (pivot des lionnes) : «On doit être à 100%»

«Contre le Nigéria, ça va être un match difficile. Pour cela, il faudra qu'on soit à 100% de notre possession. On est prêtes actuellement mentalement et physiquement pour aborder la partie dans de meilleures conditions».