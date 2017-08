Cameroun: Fer de Mbalam - Vers une expulsion de l'australien Sundance du projet ?

Les causes de l'incendie qui a consumé une partie du Marché central, hier, au petit matin ne sont pas… Plus »

C'est en 2006 que le Cameroun sous ajustement structurel et dont l'économie était pilotée par le FMI octroi à l'entreprise australienne Sundance la licence d'exploitation de la 4eme réserve mondiale de fer, les mines de Mbalam (au Cameroun) et Nabeba (au Congo-Brazzaville).Seulement, l'entreprise n'ayant pas les moyens pour développer ce projet, compte sur les partenaires financiers qui pour la plupart désistent face au volume d'investissement.

Salon le magazine investir au Cameroun citant une source proche du dossier, le géant chinois aurait confié son vœu de se positionner tout seul sur ce projet minier (éventuellement avec d'autres partenaires chinois), et non en partenariat avec le développeur initial qu'est le groupe minier australien.

Face à l'échec du duo portugais et Canadien, le Cameroun a sollicité l'état chinois qui lors du voyage du premier ministre a validé un projet de financement estimé à environ 2000 milliards de francs FCFA de financements (entre 1000 et 1500 milliards FCFA pour le chemin de fer et environ 450 milliards FCFA pour le terminal minéralier). Une ligne ferrée principale de 510 kms destinée au transport du minerai de fer de la mine de Mbalam jusqu'à Kribi et une ligne ferrée secondaire de 70 kms devant se relier à la mine de Nabeba (Congo).Le Congo ayant confié l'exploitation du gisement de Nabeba au Cameroun.

