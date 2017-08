Sénégal: Visite de Pape Abdoulaye Seck à Kaolack - L'épineuse question du matériel agricole, des semences et intrants posée

Malgré la volonté du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural et du gouvernement en général de répondre positivement à l'épineuse question de l'octroi du matériel agricole, des tracteurs en particulier, et la distribution des semences et intrants aux paysans, cette demande qui revient en permanence dans le monde rural, a néanmoins été remise au goût du jour par les producteurs de la plupart des collectivités visitées par Pape Abdoulaye Seck.

C'est, en effet, le cas dans des villages comme Ndiop Ngayène, Ndiaye Ndiaye Santhie et Ndiayyène Fodé, dans le département de Foundiougne. Les producteurs de ces différents villages ont saisi l'occasion que leur offrait la visite du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Pape Abdoulaye Seck, pour reposer ces sollicitations. Sour prétexte que la satisfaction de ces doléances leur permettra d'exploiter des périmètres champêtres plus importants et favoriser l'accroissement des rendements pour l'ensemble des filières.

Il faut, cependant, souligner que dans la plupart des villages, le matériel agricole lourd est souvent un patrimoine qui appartient aux gros producteurs. Pour un coût qui varie entre 10 et 20 millions de F Cfa, en fonction des accessoires qui leur sont naturellement attribués, les tracteurs ne sont pas toujours à la portée des petits exploitants agricoles, malgré la subvention à hauteur de 60% par l'Etat.

Pour le ministre Pape Abdoulaye Seck, l'Etat du Sénégal qui veut asseoir dans le pays une agriculture compétitive, basée sur la performance, s'inscrit dans une dynamique de renforcer l'accès aux matériels agricoles. Mais, compte tenu de la situation de manque d'accessibilité de ces outils, il a sommé les producteurs à s'organiser autour des associations afin de disposer des ressources nécessaires permettant d'acquérir le matériel agricole.

A Boulel et dans la majeure partie des collectivités où les producteurs disposent déjà d'un tracteur, Pape Abdoulaye Seck a été souvent accueilli par des demandes tournant autour des semences, intrants, mais surtout l'accès aux grandes superficies de terre pour accroître les exploitations dans tous les domaines. D'un côté, ils mettent plus l'accent sur les semences, de l'autre, sur les intrants. Des propos que le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural n'a nullement voulu entendre, prétextant que dans tous les programmes agricoles de l'Etat, les semences et les intrants vont de paire et que l'Etat, dans sa démarche, accorde un même pourcentage concernant la subvention de ces deux facteurs de production spécifiques.