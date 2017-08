Sénégal: Dix personnes arrêtées par la gendarmerie pour vol et détention de faux-billets

Thiès — Le commandant de la compagnie de gendarmerie de Thiès, le capitaine Babacar Faye a indiqué que ses hommes ont arrêté huit personnes pour vol de bétail et deux autres personnes pour détention de faux billets grâce à un important dispositif sécuritaire mis en place dans le cadre de la fête de Tabaski.

"A l'approche de chaque fête, la gendarmerie met en place un dispositif sécuritaire pour parer à toutes éventualités de vol. Comme on le sait, les fêtes réveillent la sensation chez les malfaiteurs et chez les voleurs", a-t-il dit, mardi, dans un entretien accordé à Radio-Sénégal et l'APS.

Selon le capitaine Faye, "ce dispositif qui dure depuis un

mois est basé d'abord sur la tenue de points d'ancrage (poste nocturne) sur des points stratégiques pour faciliter les interventions".

Les éléments de la gendarmerie sont en veille de 22h à 6h du matin à ces postes, a dit capitaine Faye qui a ajouté que "cette stratégie a permis d'appréhender huit individus pour vol de bétail et de retrouver onze têtes de moutons dans le département de Thiès".

"Des personnes qui s'activent dans le trafic de faux-billets pour l'achat de bétail ont également été interpellées par les éléments de la gendarmerie" a fait noter l'officier de gendarmerie.

Il a soutenu que "c'est le moment où circulent les faux billets et on a eu à intercepter au niveau de Séwékhaye deux personnes qui avaient par-devers elles une forte somme d'argent mêlée à de faux-billets". "Nous avons réussi à les arrêter et elles sont actuellement entre les mains du parquet", a-t-il relevé.

Le commandant de la compagnie de gendarmerie de Thiès a appelé les citoyens à redoubler de vigilance, car, dit-il, "il y a des faux billets et on va y veiller en tant que forces de l'ordre et de sécurité".

Outre les points d'ancrage, la gendarmerie a mis en place un dispositif de patrouille et de circulation au niveau du grand marché à bétail de dimension internationale de Séwékhaye fréquenté par des commerçants Maliens, Mauritaniens, etc pour y assurer la protection des acheteurs et vendeurs, a dit le commandant la compagnie de gendarmerie de Thiès.