Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire - Le ministre de l'EPSP appelé à s'investir contre la surenchère des frais

L'année scolaire 2017-2018 qui va s'ouvrir bientôt, par rapport à l'année scolaire passée, risque de connaître une situation bien plus grave à cause de la crise politique que traverse le pays depuis fin 2016. Une situation aggravée par une crise économique et sociale avec la dépréciation du Franc congolais. Les conséquences de cette crise sont manifestes. Les prix des objets classiques, fournitures scolaires, chaussures, tissus ou uniformes d'élèves prennent l'ascenseur.

D'après une enquête réalisée par Journalistes pour les droits de l'enfant, JOUDEN, durant la période allant du 1er juin au 15 août 2017 dans plusieurs écoles de la Tshangu, environ 5 % d'élèves inscrits à la rentrée scolaire 2016-2017, ont abandonné l'école au premier trimestre faute des moyens financiers. Près de 50 % d'élèves inscrits n'ont pas suivi régulièrement les cours tout au long de l'année parce que chassés de temps en temps à cause des frais scolaires. Cela a eu des effets négatifs et considérables sur la qualité de l'enseignement. Environ 10% d'élèves n'ont pas été proclamés pour la même raison. Aussi, interrogés sur la probabilité d'aller à l'école à la prochaine rentrée scolaire, 2 enfants sur 10 sont incertains. Interrogés sur les assurances à envoyer leurs enfants à l'école, au moins 4 sur 10 parents affirment n'être pas à mesure d'envoyer au même moment les enfants d'une même famille à l'école l'année scolaire prochaine.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.