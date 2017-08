Algérie: ESU - Des défis se dressent sur la voie la nouvelle secrétaire générale

La délégation syndicale des services centraux de l'ESU transmettra prochainement à la nouvelle secrétaire générale de l'ESU un cahier des charges actualisé et même déjà examiné en commission mixte entre le cabinet du ministre de l'ESU et l'Intersyndicale en vue d'un suivi auprès des autorités.

De nombreux défis se posent au secrétariat général à l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU). Les relever n'est une tâche facile pour la personne appelée à présider aux destinées du secrétariat général.

Le vaste mouvement opéré à la tête des secrétariats généraux de l'Administration publique a conduit à la mise à la retraite des secrétaires généraux atteints par la limite d'âge ou nombre d'années prestées.

A la tête du secrétariat général à l'ESU a été nommée Mme Wivine Yenga Wassako, en remplacement de Mme Marie-Jeanne Alula Lioke Nyota.

Mardi 22 août, Mme Yenga Wassako a pris le bâton de commandement au cours de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur. Cadres et agents de l'Administration centrale de l'ESU étaient présents à cette cérémonie qui s'est déroulée au siège du secrétariat général de l'ESU.

« Je demande votre appui pour m'aider dans la lourde tâche qui m'est confiée », a lancé la nouvelle secrétaire générale de l'ESU en direction de la communauté du secrétariat général de l'ESU.

Elle s'en est défendu : « Seule, je ne pourrais rien faire. Avec la contribution de tous, nous pourrons atteindre notre but en œuvrant pour la recherche de l'excellence au secrétariat général de l'ESU ».

Opération « identification des agents »

« Travaillons pour l'intérêt général, chacun en ce qui le concerne », a-t-elle recommandé aux cadres et agents du secrétariat général de l'ESU avant de rappeler avoir gravi les étapes au secrétariat général de l'ESU jusqu'à conduire aujourd'hui son leadership. Cela grâce à sa nomination par le président de la République, Joseph Kabila, faisant suite à la proposition du ministre de l'ESU et du ministre d'Etat en charge de la Fonction publique. Pour Wivine Yenga, chaque agent doit s'identifier à la direction qui l'emploie. C'est-à-dire que l'on devrait savoir son poste d'attache et son grade de nomination.

De son côté, la présidente de la délégation syndicale des services centraux de l'ESU, Mme Véronique Mupwala, a jeté des fleurs, au nom de sa structure ainsi que celui de l'Intersyndicale des services centraux de l'ESU, à la secrétaire générale sortante de l'ESU « pour un grand travail abattu pendant plusieurs années à la tête de l'administration centrale de l'ESU ».

Elle a rappelé les relations humaines qui liaient Mme Alula Lioke et tous les cadres et agents de l'Administration centrale de l'ESU, au point qu'elle s'est réellement comportée en vraie maman avec ses enfants.

De Mme Wivine Yenga, a-t-elle poursuivi, tous les cadres et agents attendent, entre autres, travailler en étroite collaboration avec les partenaires sociaux pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous.

Pour ce faire, le cahier des charges actualisé et même déjà examiné en commission mixte entre le cabinet et l'Intersyndicale lui sera transmis pour suivi auprès des autorités d'une part et d'autre part, envisager une mise en place à l'interne pour permettre aux uns et aux autres la possibilité de travailler efficacement pour l'intérêt de tous. « Pour cela, la délégation syndicale est déjà disposée à travailler avec vous pour une solution rapide », a-t-elle promis.