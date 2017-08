Afrique Australe: Le Rassemblement « désapprouve » la SADC

communiqué de presse

Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement se dit indigné par la position prise par la Communauté de développement des Etats de l'Afrique australe (SADC) en marge de son 37ème sommet tenu les 19 et 20 août 2017 à Pretoria (Afrique du Sud).

En effet, contre toute attente, la SADC a pris acte du report des élections initialement prévues fin décembre 2017, se rangeant totalement derrière le point de vue maintes fois défendues par la majorité au pouvoir.

« Le Rassemblement note que cette position de la SADC va à l'encontre des aspirations profondes du peuple congolais qui aspire à une alternance démocratique à travers les élections crédibles et transparentes qui doivent impérativement se tenir d'ici le 31 décembre 2017 », note le Rassemblement dans le communiqué signé le 21 août 2017 par le président de son Conseil des sages, Pierre Lumbi.

Dépité par l'attitude des chefs d'Etat et de gouvernements réunis en Afrique du Sud, le Rassemblement estime que « la SADC devrait se montrer solidaire du peuple congolais et non soutenir un individu, Joseph Kabila, qui reste l'unique et seul obstacle sur la voie de l'organisation des élections en République démocratique du Congo ». Ci-dessous, le communiqué du Rassemblement.

1. Le Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement a appris avec indignation, par voie des médias, le propos du Président en exercice de la SADC, Monsieur Jacob ZUMA affirmant l'impossibilité de la tenue des élections en République Démocratique du Congo au courant de l'année 2017.

3. Le Rassemblement fait savoir que la question de l'organisation et de la tenue des élections est réglée par la Constitution de la République et l'Accord du 31 décembre 2016, entériné par la résolution 2348 du Conseil des Nations unies, auxquels reste attaché le peuple congolais.

4. Pour le Rassemblement, la SADC devrait se montrer solidaire du peuple congolais et non soutenir un individu, Joseph KABILA, qui reste l'unique et seul obstacle sur la voie de l'organisation des élections en République Démocratique du Congo.

5. Le Rassemblement qui incarne les aspirations profondes du Peuple Congolais désapprouve avec la dernière énergie ces propos et les rejette.

Fait à Kinshasa, le 21 Août 2017

Pour le Rassemblement

Pierre Lumbi Okongo

Président du Conseil des Sages