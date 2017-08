Congo-Kinshasa: Le pays dispose de l'annuaire statistique national pour l'année 2015

La production des statistiques nationales redevient permanente. Après les publications de 2013 et 2014, l'Institut national des statistiques (INS) vient de présenter les statistiques nationales de 2015.

La République démocratique du Congo (RDC) vient de publier à travers l'Institut national des statistiques (INS), l'annuaire statistique national 2015. La cérémonie de présentation officielle de ce manuel a eu lieu hier mardi 22 août à Kinshasa. Elle a été présidée par le Premier ministre, Bruno Tshibala Nzenze. La salle de conférences de Béatrice hôtel, dans la commune de Gombe, a servi de cadre à l'organisation de cette cérémonie.

La réalisation de ce document a bénéficié de l'appui des partenaires au développement, notamment la Banque africaine de développement (BAD), le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et la Banque mondiale (BM). Si la contribution de la BAD était celle de financer la récolte des données sur le terrain, le Pnud a accompagné l'INS dans le processus d'élaboration des statistiques. Quant à la Banque mondiale, elle a financé l'impression de cet annuaire statistique de 554 pages.

L'annuaire statistique 2015 regroupe les données sectorielles de toute la vie nationale de la RDC. Les données qui composent cet annuaire ont été collectées à plusieurs endroits à travers la République et sont présentées sous forme de tableaux statistiques.

Dans sa communication de circonstance, le Premier ministre Bruno Tshibala a reconnu le dynamisme de l'INS. Il a également remercié les partenaires au développement pour la production de l'annuaire statistique 2015. Le Premier ministre a invité les administrations, le monde des affaires, les étudiants et chercheurs à en faire bon usage.

« Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour produire de manière permanente les annuaires statistiques pour les années restantes. Que les informations contenues dans ce document soient vulgarisées à travers toute la RDC », a-t-il souhaité.

Un instrument indispensable

Pour sa part, le directeur général de l'INS, Roger Shulungu a rappelé que les statistiques contenues dans l'annuaire sont fiables. Parmi les défis à relever, il a énuméré la pérennisation et la systématisation de la production d'annuaires statistiques en RDC, le financement du système de statistiques nationales et le développement des outils d'échanges et des données statistiques. Le directeur général de l'INS a aussi évoqué la nécessité de vulgariser les annuaires statistiques produits par l'INS.

Intervenant au nom de tous les partenaires au développement, le représentant résident de la BAD en RDC a reconnu l'importance des statistiques dans le fonctionnement d'un Etat. « La RDC s'est engagée à atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Cela étant, les statistiques jouent un rôle prépondérant dans l'atteinte de ces objectifs. Les données statistiques occupent une place de choix dans la vie de l'Etat. Nous devons coordonner nos actions pour aider le développement de la RDC dans ce domaine », a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : « Les défis auxquels fait face l'appareil statistique de la RDC sont nombreux. L'annuaire statistique est un document précieux qui intéresse au plus haut point les décideurs politiques, les étudiants, les chercheurs, les hommes d'affaires et autres ».

L'Institut national de la statistique (INS) est l'organisme officiel de statistique en République démocratique du Congo. L'origine du système statistique congolais remonte à l'époque du Congo belge. Une ordonnance d'octobre 1978 créé l'Institut National de la Statistique. Par un décret de 2009, celui-ci devient un établissement public. Sa mission principale est de collecter et analyser les statistiques sociales, économiques et démographiques de la RDC.

En octobre 2014, après 20 ans d'interruption la RDC a publié l'annuaire statistique 2014. Il contient les statistiques de 2013 et 2014. Ce document de 559 pages couvre 25 secteurs d'activités et contient plus de 500 indicateurs regroupés en 523 tableaux

La production de l'annuaire 2013-2014 a été réalisée de mars 2014 à juillet 2015, par un processus largement participatif. Le processus a réuni tous les producteurs des statistiques sectoriels. Il a respecté les principes et standards internationaux en matière statistique.