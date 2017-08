Sénégal: Impact des changements climatiques sur l'agriculture sénégalaise - 1 million d'hectares de terre affectes par la salinisation

Le fondateur du groupe de BTP (bâtiments et travaux publics), la Compagnie sahélienne d'entreprises (CSE),… Plus »

Actuellement, on a constaté que ce phénomène évolue rapidement à cause de l'inclusion marine», a-t-elle expliqué. Dans la foulée, elle ajoute que les sols sodiques (quand on passe de la salinisation à la sodicité où il y a un autre phénomène de complexification qui fait que le sol ne peut être plus utilisé) sont passés de 6% à 19% de 2001 à 2003.

Selon elle, au niveau des zones de Fatick, Kaolack et même Casamance, il y a certaines terres qui sont complètement abandonnées. « Ces terres sont appelées les tannes. Ce sont des terres qui sont incultes donc non cultivables. Le changement climatique accélère le phénomène de dégradation des terres mais il y a d'autres facteurs entropiques comme les pratiques agricoles qui ne sont pas bien adaptées.

