Sénégal: Libération du maire de Dakar, Khalifa Sall - Un collectif engage la bataille de la caution

Pour tenter de faire libérer le maire de la ville de Dakar, emprisonné depuis le 07 mars dernier, dans l'affaire dite de la caisse d'avance, le collectif pour le paiement de la caution de Khalifa Sall varie ses recettes.

Après de nombreuses batailles juridiques devant les tribunaux de Dakar qui se sont soldées par des échecs, le collectif a lancé hier, un nouveau plan d'actions, concernant cette fois-ci la collecte des 1,800 milliard F CFA, nécessaire pour sa caution.

Même si les nombreuses batailles juridiques intentées par les avocats de Khalifa Sall pour tenter de le faire libérer se sont soldées par des échecs, le collectif pour le paiement de la caution de l'édile de Dakar ne s'avoue pas vaincu.

Comparant le cas de Khalifa Sall à celui du président Brésilien Lula Ignacio Da Sylva accusé du même délit, sauf qu'à la différence du maire, Lula lui, pouvait vaquer à ses occupations en attendant de prouver sa culpabilité, Mamadou Mignane Diouf du forum social, a déploré la rapidité avec laquelle la justice a bouclé le dossier en l'espace d'une semaine.

Selon ses dires «Lula Ignacio Da Sylva avec qui j'ai travaillé pendant des années dans le forum social mondial et qui a été accusé de détournements, on lui a laissé le temps de s'expliquer et de vaquer à ses occupations».

Poursuivant ses propos, Mamadou Mignane Diouf de se demander «est-ce qu'on a besoin forcement d'accuser Khalifa Sall en l'espace d'une semaine, de l'amener à la prison et de l'enfermer dans l'espace d'une semaine ? ».

Et de s'indigner «on aurait dû sans doute l'accuser et le laisser vaquer à ses occupations ; aller voter et revenir ; aller répondre à la justice lors du jugement : on n'a pas fait cela. Mais on (la justice ndlr) a versé dans la précipitation et l'a mis en prison précipitamment». «Malgré tout cela, il a été élu député », a soutenu avec indignation le porte-parole du jour.

Khaf dit niet à cette solution

Voulant lever tout équivoque sur le fait que rassembler la somme des 1.800.000.000 FCFA pourrait semer le doute chez d'aucuns et servir par la même occasion d'aveu de culpabilité, le militant du forum social a apporté des précisions. « Khalifa Sall n'est pas d'accord (pour la collecte de sa caution ndlr), le premier jour où on l'a interpellé, je peux vous dire que des proches étaient prêtes ce jour-là à payer l'argent de la caution. Mais Khalifa Sall a dit non. Je ne cautionne pas, parce que ce qu'on me reproche n'est pas un constat véridique».

Par ailleurs, Mamadou Mignane Diouf, a informé que si le Khalifa Sall venait à être relaxé sans qu'aucun franc ne soit versé pour sa caution, alors l'argent collecté à cet effet serait utilisé exclusivement à des fins caritatives. «Au cas où la justice blanchirait et libèrerait notre maire, l'argent pourrait être dévolu à des œuvres humanitaires et caritatives », rassure le porte-parole du jour.

Les hommes religieux : Derniers recours dans cette bataille

Pour le coordonnateur du collectif, les hommes religieux qui jouent un rôle de régulateur social seront sollicités le moment venu pour qu'ils puissent intervenir sur le dossier. « Les autorités religieuses ont leur avis dans ce qui se passe au Senegal. Nous n'avons pas encore de contact direct avec les hommes religieux, mais nous n'excluons pas de le faire, parce que ce sont des autorités qui ont un pouvoir de décision, de conseil et de direction et avec qui, tout le monde parle quand il y a des tensions, des conflits ou des crises », soutiennent Mamadou Mignane Diouf et Cie.