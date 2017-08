Cameroun: Gabon - Ali Bongo poursuit l'ouverture

Plusieurs personnalités de l'opposition font partie de la nouvelle équipe gouvernementale nommée lundi dernier.

Le président gabonais dont la réélection est contestée depuis près d'un par une partie de l'opposition, avait annoncé il y a plusieurs semaines qu'il était disposé à gouverner avec toutes les bonnes volontés. Il a tenu parole. La nouvelle équipe gouvernementale formée lundi dernier est en droite ligne du dialogue politique initié par Ali Bongo Ondimba pour entériner une série de réformes politiques.

Ainsi plusieurs membres de l'opposition modérée et de la société civile font leur entrée au gouvernement. A titre d'exemple, Estelle Ondo, issue du parti d'opposition Union nationale (UN) devient ministre des Transports, tandis que Patrick Eyogo Edzang sous le coup d'une procédure disciplinaire au sein de l'UN devient ministre des Eaux et de l'Energie. Au-delà de l'équipe gouvernementale, trois personnalités de l'opposition ont été nommées à des fonctions relativement prestigieuses.

Pierre-Claver Maganga Moussavou devient ainsi vice- président de la République. Le chef du parti social démocrate (PSD) a été plusieurs fois ministre sous le défunt président Omar Bongo Ondimba. Pour sa part, René Ndemezo'o Obiang a été nommé président du Conseil économique et social (CES). Me Séraphin Ndaot Rembogot, président du Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS) va désormais présider le Conseil national de la démocratie. Le nouveau gouvernement qui compte 38 membres contre 40 pour le précédent reste dirigé par le Premier ministre Emmanuel Issozé Ngodet.

Et les partisans d'Ali Bongo Ondimba détiennent encore l'essentiel des postes. Ce gouvernement d'union nationale a trois objectifs principaux: appliquer les décisions issues du dialogue politique, relancer l'économie gabonaise, en relation avec le FMI et préparer les élections législatives prévues en avril 2018 au plus tard. Le fait notable de cette équipe gouvernementale c'est l'absence des partisans de Jean Ping qui a appelé il y a quelques jours les Gabonais à la désobéissance civile.