Sénégal: Ibou Sané - «La gauche est tombée dans son propre piège»

interview

Les partis politiques de Gauche semblent rater à jamais l'occasion de gouverner un jour le Sénégal à cause de leur dislocation et de leur idée de «révolutionnaires».

C'est du moins la conviction du professeur en Science politique à l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint Louis. Interrogé hier, mardi 22 août, sur les dissidences et les dislocations notées dans ces partis, une fois au pouvoir, surtout avec le récent cas de la Ligue démocratique (Ld) avec la scission LD Debout, le professeur Ibou Sané trouve que les formations politiques de Gauche, qui sont «en déphasage par rapport à la réalité sénégalaise», gagneraient mieux à rester au pouvoir.

Ou tout au plus, selon lui, il faut qu'ils procèdent à la déconstruction et reconstruction des partis de Gauche pour créer un pole de gauche fort, à même de constituer une troisième voix au Sénégal. Dans cet entretien téléphonique, l'universitaire fait un diagnostic sans complaisance de la Gauche sénégalaise.

Quelles sont les principales raisons de la crise que traversent beaucoup de partis alliés dans la mouvance présidentielle, Benno Bokk Yaakaar (BBY) ?

Il faut simplement regretter qu'il y ait autant de problèmes dans les partis de Gauche. Parce que les partis de Gauche marchent toujours à l'idéologie. Parfois, ils sont en déphasage par rapport à la réalité sénégalaise. Ces partis de Gauche n'ont pas su prendre les mutations en cours. Ils n'ont pas évolué au plan statistique et au plan idéologique. La plupart des personnes n'ont pas compris que de plus en plus le monde est gouverné par des alliances et des coalitions. Aucun parti, fut-il puissant, ne peut pas partir seul. Il faut qu'ils sachent que dans un élan unitaire, c'est la seule condition qu'ils participent dans le projet social. Or, ce qu'on voit depuis 2000, les partis de Gauche sont des «faiseurs de roi».

En tant que tel, dans le coaching des attelages gouvernementaux, ils semblent participer dans la politique économique menée par les gouvernements, notamment dans les différents gouvernements de Wade et aujourd'hui dans les gouvernements de Macky Sall.

Or, le président Abdoulaye Wade avait institué un schéma, qui consistait à avoir les partis de Gauche dans son gouvernement. Un an plus tard, on a vu cette difficulté de travailler ensemble. En 2012, le président Macky Sall a repris le même schéma que Wade et je pense qu'ils étaient bien servis.

Maintenant, à l'intérieur, ils ont une ligne qui prône un peu «la future révolution». Ils ont encore avec eux l'esprit révolutionnaire. Or, quand on regarde bien le gouvernement de Macky Sall, c'est l'esprit de masse pour transformer la société pour permettre à l'économie de mieux fonctionner. Il a proposé des réformes pour permettre une meilleure prise en charge de la demande sociale. A partir de ce moment, on a constaté que les liens sont en train de se resserrer entre le monde rural et le monde urbain par l'électrification rural, l'hydraulique, etc. Il faut renforcer davantage les pistes de production pour permettre aux populations de se sentir concerner par le développement.

Or, quand on voit les partis de Gauche qui veulent se fissurer, qu'est ce qu'ils proposent ? C'est un schéma classique, très attardé, si bien qu'ils sont dépassés par les événements. Certains pensent qu'ils ne sont pas concernés par les projets de Macky Sall, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Ils n'ont pas de postes. On ne peut pas dilapider nos ressources comme ça, en créant de petits postes à gauche à droite, parce que tout le monde veut être député ou membre du Hcct, ou encore être au Cese. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on évite la politique du ventre au Sénégal. Mais, qu'on prenne en compte les intérêts des populations. C'est Macky Sall qui est élu et c'est lui qui définit la politique de la Nation. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il réussisse pour que le Sénégal décolle. Or, en Afrique, les gens ne veulent que personne décolle. On ne parvient pas à décoller à cause de ces problèmes politiques

La Gauche, regardez un peu comment And Jëf s'est fissuré en 3, notamment Yoon Askanwi, une partie avec Mamadou Diop Decroix et une autre avec Landing Savané. Alors qu'And Jëf était bien positionné pour être un parti attractif. Maintenant, c'est la Ld qui commence. Je pense qu'il faut tuer le verre tout de suite pour éviter que la Ld explose. Parce qu'il y a des signes avant-coureurs, quand Mamadou Ndoye est parti.

Que faut-il faire alors s'ils ne se retrouvent pas dans Benno Bokk Yaakaar ?

Tout le monde n'est pas obligé de rester dans BBY. S'ils décident de quitter cette coalition, ils seront les grands perdants. C'est eux qui voulaient des postes. Ils vont être dans ces conditions jusqu'à quand ? Toujours dans l'opposition ? Ils ne peuvent pas tout le temps, depuis le début, après les indépendances jusqu'à maintenant être des partis d'opposition. Ils n'ont pratiquement pas de chances de gouverner actuellement seuls. Que ce soit le Pit, la Ld, le And Jëf, etc. Parce que les sénégalais ont dépassé ce schéma classique de révolution. Les sénégalais s'impliquent maintenant dans la société de la réforme, parce qu'il y a beaucoup de choses à réformer pour que le Sénégal avance. Or, ces partis là font dans le surplace. Pour moi, ce sont des partis dépassés par les événements. Il faut qu'ils s'inscrivent dans la mobilité. Pour s'inscrire dans la mobilité, il faut qu'ils soient dans les alliances. Dans les alliances maintenant, il faut trouver de bons repères et des emplacements. C'est un problème de rapport de force. Maintenant, s'ils veulent créer une autre ligne, seuls et ils seront dans l'opposition. Or, l'opposition ce n'est pas facile. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne tenez pas longtemps. Il faut maintenir sa cour. Si vous n'avez pas de base en politique, vous n'avez rien. Or, la base, il faut l'entretenir.

Donc, à vous entendre, il est plus pertinent pour ces partis politiques de la Gauche de rester dans Bby ?

Ah oui, c'est maintenant qu'ils doivent rester dans Bby. S'ils sortent de Bby, avant qu'ils ne reviennent au pouvoir, ça va être très compliqué pour eux. Les partis de Gauche sont en perte de vitesse. A une certaine époque, ils avaient le leadership. Mais, regardez bien ces leaders là, le pouvoir charismatique les a échappé. Ils étaient des faiseurs de rois. Mais, maintenant, ils courent après les autres. Ils ont intérêt à rester dans des coalitions. Parce qu'eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est manipuler les syndicats pour provoquer des grèves interminables. Voila pourquoi on a besoin d'eux, qu'ils restent dans l'appareil pour éviter les grèves interminables. C'est ça le problème des partis de Gauche. Ils n'ont pas évolué depuis 1960, ils sont toujours dans la révolution. Or, le temps de la révolution est dépassé. Même en Chine, c'est dépassé.

Les gens sont dans le développement maintenant. Pour moi, les partis de Gauche ont tout intérêt à nouer des alliances, ne serait-ce que pour qu'ils y trouvent leur compte et qu'ils permettent aux cadres d'avoir des avantages. Il y a un temps pour les cars rapides, mais aussi un temps pour les avions.

A qui profite cette dislocation des partis de Gauche?

C'est de renforcer les partis de l'opposition actuelle. Or, ces partis politiques sont contrôlés par les libéraux. C'est donné une troisième alternative avec les partis libéraux. Alors que tous les partis de Gauche doivent avoir une unité forte. Mais, ils sont en miettes. S'ils continuent à s'émietter, ils ne dirigeront jamais le Sénégal. Tel que je les vois fonctionner, je ne suis pas sûr qu'un jour qu'ils puissent gouverner le Sénégal. Parce que, pour gouverner le Sénégal, il faut qu'ils acceptent de constituer un pole de Gauche très fort, avec un bon leader. Ils n'ont plus de leaders charismatiques. Ils n'ont pas renouvelé la classe politique chez eux avec les jeunes. Ils sont dans un grand dilemme. Comment faut-il faire pour arriver à régler ces problèmes ? Il n'y a que les alliances qui peuvent régler ces problèmes là, dans un premier temps. Or, s'ils sont dans l'opposition pure et dure, ils manqueront de ressources. Ils vont finir par se fatiguer. En ce moment, ils vont rester des révolutionnaires à vie. Le monde bouge, mais nos révolutionnaires ne bougent pas. Les idéologies ont disparu au Sénégal, depuis longtemps. Les gens ont laissé les convictions depuis longtemps, à part quelques rares personnes qui sont restées avec leur conviction. La vie, c'est de l'intérêt. Quand ils disent qu'ils travaillent pour les masses, c'est quelle masse ? Les hommes politiques au Sénégal travaillent pour eux même, mais pas pour les populations. S'ils travaillaient pour les populations, je vous assure que la gouvernance politique serait magnifique, tout comme celle économique. Les lignes ne bougent pas.

Les gens de Gauche sont tombés dans leur propre piège. Ils n'ont pas su construire une idée. Il n'y a jamais eu une unité de Gauche. En 2007, ils avaient une opportunité de créer une unité de Gauche compte tenu du suffrage. Mais, ils se sont réfugiés tous dans les grands partis. Les uns sont réfugiés chez Abdoulaye Wade, les autres chez Macky Sall. Du coup, ils sont en perte de vitesse. Les leaders commencent à vieillir. Donc, il faut déconstruire et reconstruire les partis de Gauche, changer leur cadre idéologique et les ramener à la raison. S'ils avaient créé cette unité, ils auraient créé la troisième voix. Ils ont manqué cette occasion là. Ces gens sont compléments dépassés.