Sénégal: Affaire - « Y en a marre et Cie c/ Etat Sénégal » : Les risques d'une fin de non recevoir de la requête

- Les structures publiques, il s'agit des services et directions de l'administration, mais aussi aux collectivités locales ayant pour mission d'aider et d'assister les personnes vulnérables ;

- La loi du 29 avril 2005 relative à « La lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes » ;

Malgré ces dispositions constitutionnelles et internationales, de nombreux obstacles dirimants se dressent devant les actions en justice initiées par certains groupements et associations assimilés.

L'égal accès à la justice et l'égalité de tous les citoyens devant celle-ci résulte du principe de la légalité des citoyens devant la Loi consacré par l'article 7 de la Constitution ainsi que des conventions internationales ratifiées par le Sénégal (voir l'article 10 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).

