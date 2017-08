Cameroun: Damien Zokom - « Nos besoins augmentent sans cesse »

Les causes de l'incendie qui a consumé une partie du Marché central, hier, au petit matin ne sont pas… Plus »

Nous allons lancer une réflexion, afin d'identifier les projets devant soutenir la valorisation de nos trésors touristiques. Depuis quelques mois, l'effondrement d'un pont a divisé la ville de Mokolo en deux. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour résoudre ce problème ? Le 16 septembre 2016, de fortes pluies sont tombées sur Mokolo. A la suite desquelles, le pont Bounguéré, qui reliait les quartiers Sarki Fada au quartier Centre-ville, s'est effondré. Immédiatement, le préfet et son staff se sont rendus sur le site. Les services déconcentrés de l'Etat ont produit un devis estimatif et quantitatif.

En arrivant à Mokolo, vous admirez d'abord nos montagnes, auxquelles sont collées les cultures en terrasse. A ces montages, s'ajoutent nos diverses danses traditionnelles, plus particulièrement la danse « Tourou ». La valorisation de ces richesses nécessite une expertise des responsables du ministère du Tourisme et des Loisirs. Nous avons besoin de cette expertise. Il y a, par exemple, les barrages, autour desquels il faut aménager des infrastructures destinées à attirer les touristes.

