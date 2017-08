Afrique de l'Ouest: Mokolo - Une oasis dans le Sahel

Le fondateur du groupe de BTP (bâtiments et travaux publics), la Compagnie sahélienne d'entreprises (CSE),… Plus »

« Dans l'enseignement primaire et secondaire, Mokolo a beaucoup évolué. Je salue aussi l'action des élites, qui sont en train d'implémenter la politique du président de la République sur le terrain. A côté du secteur éducatif, le volet santé est aussi en nette progression. Avec la création des centres de santé dans chaque canton. Toutes ces réalisations sont à mettre à l'actif de Paul Biya, chef de l'Etat et président national de notre grand parti, le RDPC.»

« Dans le domaine de la restauration où j'évolue, les affaires vont bien. En se battant dans ce secteur, on s'en sort. Faisant partie des pionniers de ce créneau à Mokolo, j'ai commencé par un « tourne-dos. » C'était avant l'implantation des organisations humanitaires dans la ville. J'ai compris que pour réussir, il faut travailler. Je tire ma force de cette option. J'y ajoute la convivialité, qui attire les clients. Et mes clients ont toujours envie de revenir. »

Sur le plan agricole, l'arrondissement se pose en grenier de la région de l'Extrême-Nord. Pratiquement tout y pousse. Voulez-vous vous approvisionner en pommes de terre ? En laitue ? En maïs ? En manioc ? En canne à sucre ? En arachide ? Bref, voulez-vous vous procurer des spéculations agricoles qu'on ne retrouve pas dans la région de l'Extrême-Nord ? Il faut vous rendre à Mokolo. Non seulement des vivres y abondent, mais aussi vous les achèterez à bon encore. Ce qui en fait une destination prisée, chaque mercredi, jour du marché hebdomadaire. Selon les révélations du sous-préfet, Joseph Christian Abouma Biloa, cette année, les terres ont été plus généreuses que par le passé : « Les besoins alimentaires sont estimés à 66 731 tonnes de céréales, par an. Et cette année, ces besoins sont largement comblés par une production d'au moins 67 500 tonnes ». nous révèle le chef de terre.

