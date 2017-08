Cameroun: Est et Adamaoua - Les premiers patients en route

Grégoire Mvongo, gouverneur de l'Est, leur a souhaité prompt rétablissement, au cours d'une escale technique hier, à Bertoua.

La mère de Thomas Bolo, un patient de sept ans souffrant d'une déformation des deux pieds, semble vivre un rêve. En serrant la main de Grégoire Mvongo, gouverneur de l'Est, lundi dernier elle nourrit l'espoir de voir enfin les pieds de son fils « corrigés ». Assise avec lui à bord de ce bus, comme les 25 autres passagers, ils ont hâte de se retrouver à Douala. Ce groupe constitue la première vague des patients à être pris en charge gratuitement à bord du bateau hôpital Mercy Ships, ayant accosté en fin de semaine dernière à Douala. La région de l'Est envoie 10 malades et quatre accompagnateurs. Dans le même véhicule, l'Adamaoua a 13 personnes à bord.

« Une fois en possession du chronogramme de réception des malades, nous nous organisons à les convoyer dans les chefs-lieux de région et nous les conduisons à Douala dans des bus appropriés et uniquement destinés pour leur transport », rassure Moustapha Mamoudou, directeur de l'exploitation du transporteur retenu par l'Etat.

Dr Robert Bidjang, délégué régional du ministère de la Santé publique à l'Est insiste sur la durée de l'opération : 10 mois. Ceci pour rassurer les 1100 autres patients sélectionnés et dûment enregistrés à l'Est qu'ils seront transportés à Douala « le moment venu et en fonction du calendrier communiqué par le bateau-hôpital ». Une fois opérés, les patients restent un certain temps sous observation et sont reconduits par le même mécanisme dans leur localité de résidence.