Cameroun: Maroua - L'au revoir aux malades

Avant de rejoindre Douala, les malades de l'Extrême-Nord ont eu droit à une cérémonie d'au revoir présidée par le gouverneur de la région.

Ils sont partis de Maroua lundi dernier en matinée. Avant de quitter le sol de la région, les six premiers malades de l'Extrême-Nord qui vont bénéficier des soins de l'ONG humanitaire « Mercy Ships » invitée au Cameroun par le président de la République, Paul Biya, ont eu droit à une cérémonie d'au revoir toute particulière, présidée par le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord dans ses services. Il était question pour Midjiyawa Bakari de permettre aux patients de recevoir non seulement l'onction des leaders communautaires et religieux de la région, mais aussi celle des autorités administratives et traditionnelles.

C'est ce qui a justifié la présence des pasteurs, imams, prêtres, chefs traditionnels, et toutes les autorités administratives venues très nombreuses dire « au revoir » à travers des prières, des exhortations et autres paroles d'encouragement aux tout premiers malades qui vont rejoindre les locaux du bateau médicalisé « Mercy Ships » qui a déjà accosté à Douala depuis le 16 août dernier.

D'après Dr Oumoul Sambo, point focal de l'Extrême-Nord de cette opération, 147 cas ont été sélectionnés dans tous les 30 districts de santé de la région. Leur prise en charge respectera un planning qui s'étendra jusqu'en juin 2018. Les malades iront à Douala par vagues. Pour la première période qui va d'août à décembre 2017, 73 patients et 22 gardes malades sont déjà programmés. Pour le délégué régional du ministère de Transport pour l'Extrême-Nord, Oumarou Sanda Taparé, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour que les malades et leurs accompagnateurs voyagent sans souci.

Ils sont pris gratuitement en charge, de leur lieu de résidence jusqu'à Douala en allée et retour. Le gouverneur de la région, Midjiyawa Bakari a tenu à préciser qu'en dehors du transport, même l'hébergement et la restauration sont entièrement assurés par le chef de l'Etat qui est soucieux de la santé et du bien-être de tous les Camerounais.