Cameroun: Joseph Christian Abouma Biloa - « Nous veillons sur les réfugiés »

Quelle présentation succincte faites-vous de l'arrondissement de Mokolo ? La circonscription administrative dont nous avons la charge, est partie d'une subdivision qui a été créée le 3 Janvier 1922. Pour être transformée plus tard en arrondissement. Cette unité administrative s'étend sur une superficie de 1650 km2.

Cet arrondissement est limité, au nord par les arrondissements de Koza et Meri, dans le département du Diamaré ; au sud par l'arrondissement de Hina ; à l'est par Soulédé-Roua ; et à l'ouest par l'arrondissement de Mogodé et la République fédérale du Nigeria. D'après le troisième recensement général de la population de l'habitat de 2005, notre unité administrative compte 274 272 habitants, avec 172 habitants au km2. Nous pouvons imaginer à ce jour que ce nombre a augmenté.

Quelles sont les principales réalisations des pouvoirs publics visant à améliorer le cadre de vie à Mokolo ? Plusieurs actions exogènes ont été engagées par l'Etat, à travers le Budget d'investissement public. Et dans la même veine, des actions endogènes ont été engagées par la commune, non seulement dans le cadre du transfert des compétences et ressources, mais également sur financements propres. Entre autres réalisations, mentionnons l'entretien des routes, l'assainissement de la voirie urbaine, le reboisement urbain et rural. Une attention particulière est accordée à l'accès à l'eau potable, avec, notamment, l'aménagement d'une adduction, la création et l'entretien des puits et autres forages.

L'amélioration du cadre de vie vient aussi de l'électrification rurale dans les villages et les agglomérations, la construction et l'aménagement des espaces marchands, la mise en place des jardins publics. Sans oublier ces toilettes publiques qui se multiplient. Quels sont vos principaux défis à la tête de cet arrondissement ? En tant que principal responsable du maintien de l'ordre et de sécurité dans cette unité administrative, nous avons le devoir d'assurer la protection des personnes et de leurs biens.

Par ailleurs, le camp des réfugiés de Minawao se trouvant dans notre territoire, nous veillons. Nous nous assurons, chaque jour, que nos frères Nigérians installés dans ce camp, vivent en toute quiétude. Notre arrondissement comporte une zone dite « rouge. » Elle s'étend le long de la ligne de front, partant des villages Kossehone jusqu'à Hidoua, en passant par Maxi-Mabass, Wandaï, Ldamang, Ldubam, Ldinglding et tous les autres villages rattachés au centre de Tourou. Tous ces secteurs ont subi les affres des membres de la secte Boko Haram. Ce qui a amené les pouvoirs publics à prendre des dispositions sécuritaires appropriées. Ces dispositions sécuritaires mises permettent aujourd'hui à nos populations, de vaquer paisiblement à leurs occupations.