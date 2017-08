Congo-Kinshasa: Ituti - Vital Kemerhe accuse la police de l'avoir empêché de se rendre à Tara

«J'allais me rendre aujourd'hui sur le lieu de la catastrophe humanitaire qui a frappé Tara. Nous sommes arrivés à la barrière de la police, on nous dit que des groupes armés se battent et que nous devrions vite rentrer d'où nous venions. Nous nous sommes arrêtés et nous leur avons demandé pourquoi ils restaient là, alors que les gens se battaient à côté», a relaté Vital Kamerhe qui suspecte plutôt un coup de ses adversaires politiques.

D'après Vital Kamerhe, son équipe et lui-même ont été stoppés au niveau de la localité de Manje, à environ 50 km de Bunia par des policiers commandés par un Major. Ce dernier leur a signifié qu'il y a des affrontements dans la région et qu'il ne peut pas les exposer aux risques.

Le président de l'Union pour la nation congolaise (UNC), Vital Kamerhe, accuse la police de l'avoir empêché de se rendre mercredi 23 août à Tara. Un éboulement des terres s'est produit il y a environ une semaine dans ce village de l'Ituri, causant plus d'une centaine de morts et de disparus.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.