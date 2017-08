Angola: Tripoli demande l'appui de Londres pour la levée de l'embargo sur les armes

Boris Johnson avait effectué un déplacement en Libye en mai 2017 lorsqu'il s'est rendu à Tripoli puis dans l'est, à Tobrouk, pour rencontrer le président du Parlement élu qui soutient l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. Ce Parlement refuse jusqu'ici de donner sa confiance au GNA, un exécutif issu d'un accord politique interlibyen parrainé par l'ONU fin 2015. Le chef de la diplomatie britannique a réitéré mercredi "le soutien total du Royaume-Uni aux efforts déployés par le chef du GNA afin d'aboutir à une entente entre les acteurs politiques en Libye", toujours selon le communiqué.

Fayez al-Sarraj a sollicité "le soutien du gouvernement britannique pour accélérer la levée de l'embargo" sur les armes décrété en 2011 dans la foulée de la révolte qui a conduit à la chute du régime de Mouammar Kadhafi, selon un communiqué du GNA. La levée d'une telle sanction permettra aux "gardes-côtes et gardes-frontières d'être armés et équipés et de mener à bien leurs missions contre les bandes de trafiquants, notamment d'êtres humains", selon M. Sarraj. La lutte contre l'immigration clandestine a été au centre des entretiens de Boris Johnson avec le chef du gouvernement libyen.

