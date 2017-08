Angola: Libye - 11 personnes décapitées dans une attaque de l'EI

La base était occupée par les Brigades de défense de Benghazi (BDB), une coalition de combattants --dont des islamistes-- opposés à Khalifa Haftar. Les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar accusent pêle-mêle leurs rivaux de "terroristes". Elles attribuent régulièrement les attaques les visant à l'EI. L'organisation ultraradicale, chassée de son fief de Syrte (nord) en décembre 2016, reste active en Libye, en particulier dans le sud et l'est du pays, selon des analystes et des sources militaires. Mais depuis, le groupe jihadiste n'avait revendiqué quasiment aucune attaque dans le pays.

Benghazi — Au moins neuf combattants et deux civils ont été décapités mercredi en Libye dans une attaque revendiquée par le groupe Etat islamique (EI) contre une position des forces loyales à l'homme fort de l'Est Khalifa Haftar.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.