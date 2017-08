Nigeria: Akinola Akinleye - Le Franco-Nigérian à la relance à Quevilly Rouen Métropole

Le Sénégal et le Nigeria vont s'affronter, ce mercredi, à 20h45 (heure locale et GMT), au Palais… Plus »

Chez les rouges et jaunes, Akinola Akinleye retrouve ses frères Rémi Akinleye et Daniel Akinleye qui évoluent eux dans les catégories jeunes du club.

Formé à Quevilly et Rouen, Akinola Akinleye a traversé la Manche pour retrouver l'Angleterre où il a rejoint l'Académie de Charlton Athletic pour poursuivre sa formation. Il a ensuite pris la route de l'Espagne pour signer en faveur de l'AD. Alcorcon club de Liga Adelante (D2). Apres une saison sous les couleurs d'Alcorcon, Akinleye quitte le club et s'engage avec le Recreativo Huelva toujours en Liga Adelante. Apres l'aventure en deuxième division espagnole, le désormais nouveau joueur de Quevilly Rouen Métropole, file en D2 belge pour évoluer avec le Royal Excelsior de Virton.

Testé avec succès du côté de Paris FC, voici quelques semaines, il n'a finalement pas pu signer dans le club francilien à cause du changement de Staff. Akinola Akinleye a convaincu Thomas Tiarci, le directeur sportif, et le staff technique de QRM de ses qualités. Le natif d'Amiens se voit offrir une nouvelle chance afin de sortir de la période brumeuse qui dure depuis quelques temps.

En test dans cette formation depuis quelques semaines, Akinola Akinleye a convaincu le staff du club. L'arrière-droit français d'origine nigériane, sans club depuis un moment, a retrouvé de l'embauche chez les rouges et jaunes. Ainsi à Quevilly Rouen Métropole, le Franco-Nigérian tente aujourd'hui de remettre sur les rails sa carrière. De quoi lui permettre d'étaler tout son talent. Mais le joueur âgé de 23 ans va devoir faire preuve de patience car il va, pour le moment, évoluer avec la réserve du club en National.3 (ex CFA2).

