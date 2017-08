Afrique: Afrobasket Dames 2017 - L'Égypte termine 3ème du groupe B

Avec ses 16 points, 5 rebonds, 3 passes et 3 interceptions pour 21 d'évaluation, l'égyptienne Soraia Deghady a été élue MVP de la rencontre. De son côté, la star Mozambicaine Leia Dongue s'est contenté de 13 points et 6 rebonds pour 18 d'évaluation.

L'enjeu de cette rencontre reste la 3ème place du groupe B. Et ce sont les Pharaons dames qui ont pris le meilleur sur le Mozambique (91-70). En effet, les Égyptiennes n'ont pas fait de détails face aux Mozambicaines, remportant ainsi leur troisième victoire en cinq matchs de ce championnat d'Afrique féminin. Avec ce bilan, l'Égypte déjà qualifié pour les quarts de finale, termine ainsi à la troisième place du groupe B derrière le Sénégal et le Nigéria, deux grands favoris de la compétition qui vont s'affronter ce soir pour la première place du groupe. Avec un bilan négatif de 2 victoires et 3 défaites, le Mozambique décroche le dernier ticket pour les quarts de finale dans ce groupe B. La République Démocratique (1-4) du Congo et la Guinée (0-5) quittent ainsi la compétition.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.