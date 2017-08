Angola: Afrobasket Dames 2017 - L'Angola confirme son statut devant la Centrafrique

Les élections se sont déroulées dans le calme, mercredi 23 août, en Angola, et le… Plus »

Portées par la redoutable Abety Kossi Imbangueret II (25 points et 9 rebonds pour 21 d'évaluation), Gabriella Guegbelet et Cécile Yagba Kokito, les Centrafricaines ont donné du fil à retordre aux Angolaises pendant les deux premiers quarts, mais une nouvelle fois, elles ont fini par craquer au fil des minutes parce que la marche était trop haute. Pour sa part, la capitaine Gabriella Guegbelet s'est offerte un double-double mémorable avec 11 points et 12 rebonds. Face à la montée en puissance de ses partenaires, la meilleure joueuse centrafricaine Abety Kossi Imbangueret II n'est pas restée muette, frôlant un 3e troisième double-double (25 points et 9 rebonds pour 21 d'évaluation.)

La Centrafrique s'est inclinée lourdement pour la 5e fois en cinq matchs de la compétition. Mais le score final est trompeur, car l'Angola a souffert en première période avant de détruire son adversaire, absent du championnat d'Afrique depuis 43 ans. Qualifier cette rencontre de 'thriller' serait peu dire. Les Centrafricaines ont posé des problèmes que les Angolaises n'avaient pas encore eu à résoudre dans ce tournoi. Et c'est surtout à la remarquable performance individuelle de C. Mpaka, auteure de 16 points, que l'Angola doit son salut.

